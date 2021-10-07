"Это результат просчетов Банковой". В "Европейской солидарности" в Киевсовете заявили, что в повышении тарифов на газ и отопление виноват Офис президента

"Европейская солидарность": Весь непрофессионализм и безответственность Зе-власти мы с вами уже видим в платежках за отопление и горячую воду Фото: kyiv.eurosolidarity.org

"С приходом осени мы снова становимся свидетелями политических игрищ Банковой с тарифами. Весь непрофессионализм и безответственность Зе-власти мы с вами уже видим в платежках за отопление и горячую воду", – заявил заместитель председателя фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Вадим Сторожук.

Он добавил, что решать вопрос с защитой людей от подорожания нужно было в начале лета, когда газ стоил в разы дешевле.

"Но вместо этого цена на газ для населения выросла на 20%, а для бюджетных организаций – в разы! Им уже сейчас приходят авансовые счета, в которых требуют платить по 20 гривен за кубометр газа, – сказал он. – Как в таких условиях обогреть больницы, детские сады, школы? Такая тарифная политика правительства и Офиса президента является бездарной и провальной".

В "Европейской солидарности" считают попытки переложить ответственность за оплату жилищно-коммунальных услуг на местные общины и бюджеты недопустимыми.

"Уже через месяц услышим манипуляционные оправдания: мол, это не мы такие цены придумали, их устанавливают местные власти. Но тарифы – это результат профессиональных просчетов Банковой. Там выставляют неподъемные цены на газ, из которых потом формируются тарифы на отопление в каждом городе, не только в Киеве. Это значит: сотни миллионов гривен Киев потратит не на развитие, а на отопление социальных учреждений зимой. Но вопрос к власти: почему она бьет по самым уязвимым – врачам, учителям, детям?" – подчеркнул Сторожук.

Политик добавил, что власть опустошает местные бюджеты и заводит население в кризис неплатежей.

"Представляя общину города Киева, мы обращаемся к органам центральной власти с требованием обеспечить природным газом производителей тепла без коммерческих посредников. А также установить справедливую цену на газ украинской добычи! Иначе граждане, большинство которых в условиях пандемии остались без стабильного дохода, просто не смогут платить бешеные тарифы", – сказал председатель фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив.