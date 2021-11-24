Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза"

"Организовывать коммуникации – это как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми препятствиями. Например, вчера вечером была заблокирована страница "Укртрансгаза" в Facebook, и это на старте отопительного сезона", – отметил он.

По его словам за последние шесть месяцев Facebook дважды блокировал страницу "Укртранснафти".

"Это происходило после передачи в управление продуктопровода "Самара – Западное направление", – уточнил Билявский.