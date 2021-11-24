ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укртрансгаз" входит в состав НАК "Нафтогаз України"
"Укртрансгаз" входит в состав НАК "Нафтогаз України"
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть Facebook вечером 23 ноября заблокировала страницу АО "Укртрансгаз". Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям группы "Нафтогаз" Максим Билявский.

"Организовывать коммуникации – это как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми препятствиями. Например, вчера вечером была заблокирована страница "Укртрансгаза" в Facebook, и это на старте отопительного сезона", – отметил он.

По его словам за последние шесть месяцев Facebook дважды блокировал страницу "Укртранснафти".

"Это происходило после передачи в управление продуктопровода "Самара – Западное направление", – уточнил Билявский.

https://www.facebook.com/bielawski.maksym/posts/2417316758398193

Контекст:

АО  "Укртрансгаз" входит в состав НАК "Нафтогаз України". АО обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них, отметили на сайте компании. АО владеет 12 подземными газохранилищами, расположенными по всей Украине. Их общая емкость составляет 31 млрд м³.

Теги: Украина, Facebook, НАК Нафтогаз, Укртрансгаз, газопровод, Прикарпатзахідтранс, деятельность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хороша, чертовка!", "Прямо жир течет". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала голую грудь
"Хороша, чертовка!", "Прямо жир течет". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала голую грудь
"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни
"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни
"О-го-го", "Какое тело!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова надела полностью прозрачное боди
"О-го-го", "Какое тело!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова надела полностью прозрачное боди
В сети показали фото со съемок нового клипа "Бумбокс", в котором снялась бывшая возлюбленная Хлывнюка – модель Гоций
В сети показали фото со съемок нового клипа "Бумбокс", в котором снялась бывшая возлюбленная Хлывнюка – модель Гоций
  "Я абсолютно счастлива сейчас не замужем". Бывшая жена Потапа Горовая рассказала о своем новом избраннике
  "Я абсолютно счастлива сейчас не замужем". Бывшая жена Потапа Горовая рассказала о своем новом избраннике
  "Мощнейшая женская харизма". Тина Кароль задрала платье перед камерой
  "Мощнейшая женская харизма". Тина Кароль задрала платье перед камерой
Мечтающий стать похожим на инопланетянина французский блогер удалил на руке два пальца. Фото
Мечтающий стать похожим на инопланетянина французский блогер удалил на руке два пальца. Фото
"Ступни великолепны". 47-летний Цискаридзе показал босые ноги
"Ступни великолепны". 47-летний Цискаридзе показал босые ноги
  Видеоработа Таню Муиньо номинирована на "Грэмми". Среди конкурентов – клипы на треки Леди Гаги, Билли Айлиш и Джастина Бибера
  Видеоработа Таню Муиньо номинирована на "Грэмми". Среди конкурентов – клипы на треки Леди Гаги, Билли Айлиш и Джастина Бибера
"Бубенчики простудишь!", "У тебя одна простата". Dantes раздвинул ноги в трусах, не прилегающих к телу
"Бубенчики простудишь!", "У тебя одна простата". Dantes раздвинул ноги в трусах, не прилегающих к телу
"По два часа мы не могли найти врачей. Умоляли вернуть маму в реанимацию". Дочь Нины Руслановой назвала причины ее смерти
"По два часа мы не могли найти врачей. Умоляли вернуть маму в реанимацию". Дочь Нины Руслановой назвала причины ее смерти
"Животик есть", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот
"Животик есть", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот
"Это так сексуально", " Вау, какая". "Мисс Украина Вселенная 2020" Ястремская вышла на балкон в кружевном белье
"Это так сексуально", " Вау, какая". "Мисс Украина Вселенная 2020" Ястремская вышла на балкон в кружевном белье
"Глубочайшая любовь и мой самый большой вызов". Жена мэра Киева Кличко показала взрослую дочь-именинницу
"Глубочайшая любовь и мой самый большой вызов". Жена мэра Киева Кличко показала взрослую дочь-именинницу
"Опять новый? Публичный дом какой-то". Волочкова в неглиже показала, как приняла мужчину у себя дома
"Опять новый? Публичный дом какой-то". Волочкова в неглиже показала, как приняла мужчину у себя дома
Женщина, которая заключила брак сама с собой, развелась. Названа причина
Женщина, которая заключила брак сама с собой, развелась. Названа причина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (823556)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (255916)
3
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (88958)
4
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (86471)
5
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (52243)
6
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (48707)
7
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (44607)
8
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (40173)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS