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ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании

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ФБР и НАБУ официально сотрудничают с 2016 года
ФБР и НАБУ официально сотрудничают с 2016 года
Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

Федеральное бюро расследований (США) и Национальное антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) возобновили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

Меморандум предполагает продолжение сотрудничества в делах, касающихся обеих стран.

"Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", – говорится в сообщении.

Контекст:

Впервые меморандум о сотрудничестве НАБУ и ФБР подписали в 2016 году. Такие документы подписывались на определенной срок и впоследствии заключались заново

В рамках меморандумов стороны обмениваются информацией, проводят обучение и совместные расследования, связанные с международным отмыванием средств, возвращением активов, взяточничеством и коррупцией чиновников Украины.

В частности, детективы НАБУ в сотрудничестве с ФБР в 2017 году задержали семь человек по делу о "янтарной мафии" в Украине.

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко участие иностранных спецслужб в работе ведомства называл "абсолютно незаконным действием без соответствующих законных процедур".

Глава НАБУ Артем Сытник в 2020 году сообщал, что по делу об отмывании денег "ПриватБанка" НАБУ также сотрудничает с ФБР.

Теги: коррупция, ФБР, посольство США, меморандум, расследование, Артем Сытник, спецслужбы, документы, НАБУ, Федеральное бюро расследований США, сотрудничество
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