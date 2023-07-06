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ПОЛИТИКА

Фирташ не аккредитован при агентстве ООН – спикер UNIDO

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В UNIDO подтвердили, что Фирташ не аккредитован при агентстве
В UNIDO подтвердили, что Фирташ не аккредитован при агентстве
Фото: ЕРА

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ не имеет аккредитации при агентстве ООН по промышленному развитию UNIDO. Об этом спикер UNIDO Кай Бетке сказал "Укринформу" 5 июля.

"Могу подтвердить, что господин Дмитрий Фирташ не аккредитован при UNIDO", – сказал он. 

27 июня "Німецька хвиля" сообщила, что Фирташ пытается избежать экстрадиции в США с помощью должности в UNIDO, предполагающей дипломатический иммунитет. По данным СМИ, должность он получил через Беларусь. 

Однако министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского МИД – то есть правительство его не считает лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, подчеркивала медиакомпания.

Контекст:

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. 

Венский суд первоначально отклонил экстрадицию Фирташа на том основании, что обвинение было политически мотивировано.

Суд высшей инстанции в феврале 2017 года отклонил этот довод как недостаточно обоснованный и постановил, что Фирташ может быть экстрадирован.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Однако судья венского суда постановил, что она может быть осуществлена только после принятия решения по ходатайству защиты возобновить дело.

Защита бизнесмена подала такую апелляцию, в которой просила возобновить рассмотрение делаФирташ подкрепил это ходатайство в июне 2019 года "многочисленными документами, в том числе письменными свидетельскими показаниями".

25 марта 2022 года сообщалось, что земельный суд Вены по уголовным делам отказал Фирташу в повторном рассмотрении дела об экстрадиции в США.

Однако 16 июня 2023 года австрийский суд принял решение в пользу бизнесмена, заблокировав его экстрадицию в США, и вернул дело в начальную стадию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, ООН, Дмитрий Фирташ, экстрадиция, дипломаты
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