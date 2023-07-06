Фирташ не аккредитован при агентстве ООН – спикер UNIDO

В UNIDO подтвердили, что Фирташ не аккредитован при агентстве Фото: ЕРА

"Могу подтвердить, что господин Дмитрий Фирташ не аккредитован при UNIDO", – сказал он.

27 июня "Німецька хвиля" сообщила, что Фирташ пытается избежать экстрадиции в США с помощью должности в UNIDO, предполагающей дипломатический иммунитет. По данным СМИ, должность он получил через Беларусь.

Однако министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского МИД – то есть правительство его не считает лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, подчеркивала медиакомпания.