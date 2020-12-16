ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Черновол

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование уголовного производства, в котором фигурирует бывший нардеп Татьяна Черновол.

ГБР сообщило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в апреле 2020 года Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ГБР.

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол обвиняется в умышленном убийстве по предварительному сговору группой лиц, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года экс-нардеп руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб мужчина 1948 года рождения, который находился в офисе.

Сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного производства, отметили в ГБР.

10 апреля Государственное бюро расследований сообщило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Через шесть дней Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения на ночной домашний арест.

В начале июня Черновол сообщила, что ей разрешили передвигаться в пределах Киевской области, а затем – и по территории Украины.

15 декабря ГБР сообщило, что завершило расследование, Черновол вручили обвинительный акт.