Турчинов об обвинении для Черновол: Реваншисты формируют повестку дня

Обвинение в умышленном убийстве, которое вручили экс-нардепу Татьяне Черновол, – это вызов для всех активистов Майдана, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Турчинов: Попытка очернить героев, а отбросов и реальных убийц лишить ответственности – это и есть признаки реваншистской антиукраинской власти Фото: turchynov.com

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов 15 декабря заявил о реванше антиукраинской власти, комментируя вручение подозрения в умышленном убийстве экс-нардепу Татьяне Черновол.

"Обвинение Татьяны Черновол в умышленном убийстве – это вызов, который подконтрольные "зеленой" власти силовые структуры бросают всем, кто защищал свободу и независимость нашей страны на Майдане", – написал он в Facebook.

Турчинов считает, что "именно реваншисты сегодня формируют повестку дня", в том числе для силовых структур.

Экс-секретарь СНБО вспомнил о том, что в декабре 2019-го Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году.

"Преступников, которые зверски убивали майдановцев, освободили из зала суда и дали возможность уехать в Россию, а Татьяну Черновол, которая была с нами на Майдане с первого до последнего дня, не прячась за чужими спинами во время кровавого противостояния, которую зверски избили наемники тогдашней власти, обвиняют в умышленном убийстве. [...] Попытка очернить героев, превратив их в преступников, а отбросов и реальных убийц лишить ответственности, – это и есть признаки реваншистской антиукраинской власти", – подчеркнул он.

10 апреля Государственное бюро расследований сообщило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения.

Через шесть дней Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения на ночной домашний арест.

В начале июня Черновол сообщила, что ей разрешили передвигаться в пределах Киевской области, а затем – и по территории Украины.

15 декабря ГБР сообщило, что завершило расследование, Черновол вручили обвинительный акт.