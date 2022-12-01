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Глава Харьковского облсовета Егорова-Луценко опровергла отпуск Святаша и заявила о попытке ее дискредитировать

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Егорова-Луценко опровергла информацию о том, что Святаш в отпуске
Егорова-Луценко опровергла информацию о том, что Святаш в отпуске
Фото: oblrada.kharkov.ua

Председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко заявила, что уже инициировала рассмотрение вопроса о лишении двух депутатов облсовета от ОПЗЖ – Игоря Райнина и Владимира Святаша – званий почетного гражданина Харьковской области. С этой инициативой она связывает попытку ее подставить с несуществующим, по ее словам, якобы согласованием отпуска и материальной помощи Владимиру Святашу. Об этом глава облсовета заявила 30 ноября в комментарии изданию Kharkiv Today.

Егорова-Луценко опровергла информацию о том, что Святаш в отпуске. Она пояснила, что депутат несколько раз обращался за отпуском как генеральный директор центра общественного здоровья. Откуда он это делал, никто не знает, так как с 24 февраля депутат ни разу не появлялся на заседаниях комиссии или сессиях облсовета, подчеркнула руководитель облсовета.

"Святаш обращался трижды. Дважды мы отказали из-за ошибок в документах, но в третий раз он доказал документально, что имеет право. Мы процедурно согласовали это, иначе были бы суды. Но я не подписала документы, помощь и отпуск он не получил. Поэтому я уже написала заявление в полицию, нужно проверить, кто и почему сейчас такое делает, пытаясь меня дискредитировать", – прокомментировала Егорова-Луценко.

Контекст:

Владимир Святаш является отцом экс-нардепа от Партии регионов Дмитрия Святаша, которого, по информации заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, российские оккупанты после захвата Харькова планировали сделать "гауляйтером" Харьковской области.

По данным портала YouControl с 25 апреля этого года Владимир Святаш временно отстранен от выполнения обязанностей гендиректора КП "Областной центр медицинской статистики, здорового образа жизни и информационно-аналитической статистики".

Владимир Святаш стал почетным гражданином Харьковской области 27 февраля 2020 года. 21 ноября 2022 года экспертный совет рекомендовал Харьковскому областному совету рассмотреть вопрос о лишении Святаша этого звания и соответствующей стипендии.

6 октября 2022 года во время заседания фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков" в Харьковском облсовете ее члены приняли решение исключить Святаша из фракции и применить к нему норму об императивном мандате, что означает досрочное его исключение из рядов депутатов Харьковского облсовета, писала "Думка". Это решение вступит в силу после соответствующего решения Харьковской областной территориальной избирательной комиссии, которую пока не могут собрать из-за боевых действий.

Теги: Харьков, депутаты, облсовет, Владимир Святаш, Татьяна Егорова-Луценко
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