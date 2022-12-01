Глава Харьковского облсовета Егорова-Луценко опровергла отпуск Святаша и заявила о попытке ее дискредитировать

Егорова-Луценко опровергла информацию о том, что Святаш в отпуске. Она пояснила, что депутат несколько раз обращался за отпуском как генеральный директор центра общественного здоровья. Откуда он это делал, никто не знает, так как с 24 февраля депутат ни разу не появлялся на заседаниях комиссии или сессиях облсовета, подчеркнула руководитель облсовета.

"Святаш обращался трижды. Дважды мы отказали из-за ошибок в документах, но в третий раз он доказал документально, что имеет право. Мы процедурно согласовали это, иначе были бы суды. Но я не подписала документы, помощь и отпуск он не получил. Поэтому я уже написала заявление в полицию, нужно проверить, кто и почему сейчас такое делает, пытаясь меня дискредитировать", – прокомментировала Егорова-Луценко.