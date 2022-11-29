Глава Харьковского облсовета Егорова-Луценко разрешила уйти в отпуск депутату Святашу, которого собираются лишить мандата – СМИ

Татьяна Егорова-Луценко: Есть процедурные вопросы в соответствии с законодательством, чтобы предотвратить возможность обжалования в суде действия областного совета Фото: stopcor.org

Согласно документу, 19 октября Святаш письменно обратился к Егоровой-Луценко с заявлением о согласовании даты отпуска, его сроков и предоставлении материальной помощи на оздоровление. 26 октября глава Харьковского облсовета согласовала депутату отпуск продолжительностью 24 календарных дня, начиная с 5 ноября 2022 года, "с выплатой материальной помощи на оздоровление".

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В пресс-службе Харьковского облсовета 23 ноября на вопрос журналиста, действительно ли Егорова-Луценко согласовала отпуск Святаша и может ли это повлиять на рассмотрение вопроса о лишении этого депутата звания "Почетный гражданин Харьковской области", сообщили, что это не соответствует действительности и председатель облсовета не согласовывала отпуск.

После того, как пресс-службе был предоставлен документ о согласовании отпуска и выплате материальной помощи Святашу, там 24 ноября сообщили, что пока не комментируют эту информацию.

25 ноября "Думка" со ссылкой на слова главы облсовета написала, что Святаш с начала войны не находился на рабочем месте и его планируют лишить почетного звания, а отпуск ему не был согласован.

"Отпуск не согласован. Владимир Святаш обращался трижды. По поводу письма: есть процедурные вопросы в соответствии с законодательством, чтобы предотвратить возможность обжалования в суде действия областного совета", – цитирует ответ Егоровой-Луценко издание.

В Харьковском антикоррупционном центре заявили, что таким образом Харьковский облсовет пытается использовать игру слов для сохранения своей репутации.

"То есть из ответа Харьковского облсовета можно заключить, что отпуск и материальную помощь Святаш себе предоставил сам, а Егорова-Луценко только это согласовала. Также Харьковский облсовет направил наш информационный запрос самому Святашу, чтобы тот ответил, ушел ли он в отпуск и получил ли материальную помощь. Но ответа на информзапрос он так и не предоставил. Очевидно, Святаш получил отпуск и материальную помощь, несмотря на отстранение от должности. По данным ХАЦ, Святаш не появляется на рабочем месте с начала полномасштабной российской агрессии", – сказано в сообщении общественной организации.