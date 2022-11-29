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Глава Харьковского облсовета Егорова-Луценко разрешила уйти в отпуск депутату Святашу, которого собираются лишить мандата – СМИ

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Татьяна Егорова-Луценко: Есть процедурные вопросы в соответствии с законодательством, чтобы предотвратить возможность обжалования в суде действия областного совета
Татьяна Егорова-Луценко: Есть процедурные вопросы в соответствии с законодательством, чтобы предотвратить возможность обжалования в суде действия областного совета
Фото: stopcor.org

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко согласовала отпуск и выплату материальной помощи депутату облсовета, гендиректору КП "Областной центр медицинской статистики, здорового образа жизни и информационно-аналитической статистики" Владимиру Святашу, которого подозревают в связях с оккупантами и собираются лишить мандата и звания "Почетный гражданин Харьковской области". Об этом свидетельствуют документы, обнародованные харьковским изданием "Думка".

Согласно документу, 19 октября Святаш письменно обратился к Егоровой-Луценко с заявлением о согласовании даты отпуска, его сроков и предоставлении материальной помощи на оздоровление. 26 октября глава Харьковского облсовета согласовала депутату отпуск продолжительностью 24 календарных дня, начиная с 5 ноября 2022 года, "с выплатой материальной помощи на оздоровление".

В пресс-службе Харьковского облсовета 23 ноября на вопрос журналиста, действительно ли Егорова-Луценко согласовала отпуск Святаша и может ли это повлиять на рассмотрение вопроса о лишении этого депутата звания "Почетный гражданин Харьковской области", сообщили, что это не соответствует действительности и председатель облсовета не согласовывала отпуск. 

После того, как пресс-службе был предоставлен документ о согласовании отпуска и выплате материальной помощи Святашу, там 24 ноября сообщили, что пока не комментируют эту информацию.

25 ноября "Думка" со ссылкой на слова главы облсовета написала, что Святаш с начала войны не находился на рабочем месте и его планируют лишить почетного звания, а отпуск ему не был согласован.

"Отпуск не согласован. Владимир Святаш обращался трижды. По поводу письма: есть процедурные вопросы в соответствии с законодательством, чтобы предотвратить возможность обжалования в суде действия областного совета", – цитирует ответ Егоровой-Луценко издание. 

В Харьковском антикоррупционном центре заявили, что таким образом Харьковский облсовет пытается использовать игру слов для сохранения своей репутации.

"То есть из ответа Харьковского облсовета можно заключить, что отпуск и материальную помощь Святаш себе предоставил сам, а Егорова-Луценко только это согласовала. Также Харьковский облсовет направил наш информационный запрос самому Святашу, чтобы тот ответил, ушел ли он в отпуск и получил ли материальную помощь. Но ответа на информзапрос он так и не предоставил. Очевидно, Святаш получил отпуск и материальную помощь, несмотря на отстранение от должности. По данным ХАЦ, Святаш не появляется на рабочем месте с начала полномасштабной российской агрессии", – сказано в сообщении общественной организации.

Контекст:

Владимир Святаш является отцом экс-нардепа от Партии регионов Дмитрия Святаша, которого, по информации заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, российские оккупанты после захвата Харькова планировали сделать "гауляйтером" Харьковской области.

По данным портала YouControl с 25 апреля этого года Владимир Святаш временно отстранен от выполнения обязанностей гендиректора КП "Областной центр медицинской статистики, здорового образа жизни и информационно-аналитической статистики".

Владимир Святаш стал "Почетным гражданином Харьковской области" 27 февраля 2020 года. 21 ноября 2022 года Экспертный совет рекомендовал Харьковскому областному совету рассмотреть вопрос о лишении Святаша этого звания и соответствующей стипендии.

6 октября 2022 года во время заседания фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков" в Харьковском облсовете ее члены приняли решение исключить Святаша из фракции и применить к нему норму об императивном мандате, что означает досрочное его исключение из рядов депутатов Харьковского облсовета, писала "Думка". Это решение вступит в силу после соответствующего решения Харьковской областной территориальной избирательной комиссии, которую пока не могут собрать из-за боевых действий.

Теги: Дмитрий Святаш, депутаты, Харьковский облсовет, мандат, облсовет, Владимир Святаш, Татьяна Егорова-Луценко
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