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Глава МИД Бельгии встретилась с Кулебой и признала, что нарушила законодательство Украины, когда посещала Крым

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Лябиб сказала, что сожалеет из-за того, что ее визит в Крым "состоялся в таких обстоятельствах"
Лябиб сказала, что сожалеет из-за того, что ее визит в Крым "состоялся в таких обстоятельствах"
Фото: ЕРА

31 августа министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Праге. Заявления по итогам встречи опубликовали на сайтах МИД Украины и МИД Бельгии.

Министры говорили о военной, гуманитарной и дипломатической ситуации в Украине. Кулеба рассказал собеседнице о происходящем на Запорожской атомной электростанции, которая захвачена россиянами. 

"Стороны обсудили дальнейшую помощь Украине в защите своей территории. В этом контексте министр Лябиб проинформировала украинского коллегу о поддержке со стороны Бельгии, которая включает в себя недавно выделенные Бельгией €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины", – сказано в заявлении. 

Кроме того, глава МИД Бельгии приветствовала получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС. По ее словам, Бельгия готова поддержать Украину в продвижении на пути к полноправному членству в ЕС, в частности в проведении реформы в области верховенства права. В Twitter она назвала разговор с Кулебой продуктивным. 

"Лябиб дала разъяснение о своей поездке в Украину (Крым): в прошлом году как журналистка и режиссер-документалист она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. В качестве режиссера документальных фильмов она воплощала проект, цель которого – показать, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах. Министр Лябиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", – говорится в заявлении. 

Глава МИД Бельгии также заверила в поддержке Украины и сказала, что ее страна готова содействовать в послевоенном восстановлении Украины.

"Министр Кулеба приветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, а также оценил вклад, который она делает для этого", – отметили авторы заявления. 

Собеседники договорились снова встретиться в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН, которая начнется в сентябре.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Лябиб возглавила МИД Бельгии 15 июля. Она сменила на этой должности Софи Вильмес. До этого Лябиб была журналисткой, ведущей новостей, делала репортажи о боевых действиях в Афганистане, также она сняла документальный фильм о женщинах в Афганистане.

Работая журналистом, летом 2021 года Лябиб посещала оккупированный Крым – освещала фестиваль, который проходил в Севастополе. Канал RTBF, где она тогда работала, 27 июля сообщил, что Лябиб отправилась туда по российской визе. Канал отметил, что аннексия Крыма не признана миром, а поездки на территорию острова незаконны. О существовании процедуры въезда через территорию Украины каналу тоже известно, но российскую процедуру там называют "менее сложной". 

Как отметила "Европейская правда", в августе прошлого года, рассказывая об этой поездке каналу RTBF, Лябиб не дала прямого ответа на вопрос, она вернулась "из Украины или из России". Позже в том же эфире, возвращаясь к теме поездки в Крым, она сказала, что была "в России". "Этот фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы сейчас готовите?" – спросил ее ведущий. "Да, и для этого я поехала в Россию", – отреагировала Лябиб. 

В МИД Украины сообщили 27 июля, что ведут диалог с бельгийской стороной "для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений по дальнейшим двусторонним контактам".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Украины, Бельгия, переговоры, Прага, МИД Бельгии, Дмитрий Кулеба, встреча, Аджа Лябиб
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