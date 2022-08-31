Глава МИД Бельгии встретилась с Кулебой и признала, что нарушила законодательство Украины, когда посещала Крым

Лябиб сказала, что сожалеет из-за того, что ее визит в Крым "состоялся в таких обстоятельствах" Фото: ЕРА

Министры говорили о военной, гуманитарной и дипломатической ситуации в Украине. Кулеба рассказал собеседнице о происходящем на Запорожской атомной электростанции, которая захвачена россиянами.

"Стороны обсудили дальнейшую помощь Украине в защите своей территории. В этом контексте министр Лябиб проинформировала украинского коллегу о поддержке со стороны Бельгии, которая включает в себя недавно выделенные Бельгией €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины", – сказано в заявлении.

Кроме того, глава МИД Бельгии приветствовала получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС. По ее словам, Бельгия готова поддержать Украину в продвижении на пути к полноправному членству в ЕС, в частности в проведении реформы в области верховенства права. В Twitter она назвала разговор с Кулебой продуктивным.

Productive discussion with @DmytroKuleba * on Ukraine’s military & humanitarian situation, including the worrying developments at #Zaporizhia. Agreed to meet again in NY at #UNGA to discuss future common projects in #Ukraine.https://t.co/LuEs6QoM2o — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 31, 2022

"Лябиб дала разъяснение о своей поездке в Украину (Крым): в прошлом году как журналистка и режиссер-документалист она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. В качестве режиссера документальных фильмов она воплощала проект, цель которого – показать, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах. Министр Лябиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", – говорится в заявлении.

Глава МИД Бельгии также заверила в поддержке Украины и сказала, что ее страна готова содействовать в послевоенном восстановлении Украины.

"Министр Кулеба приветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, а также оценил вклад, который она делает для этого", – отметили авторы заявления.

Собеседники договорились снова встретиться в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН, которая начнется в сентябре.