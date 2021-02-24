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ПОЛИТИКА

Глава НДП Супрун обвинила "Слугу народа" в попытке госизмены

Лидер Народно-демократической партии Украины Людмила Супрун заявила, что в отклоненном Радой законопроекте, за который проголосовали в 2019 году 214 нардепов, были заложены нормы, которые фактически признавали Крым территорией России.

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Людмила Супрун: В информпространстве было зачищено любое упоминание об этой инициативе. Но факты упрямая вещь!
Людмила Супрун: В информпространстве было зачищено любое упоминание об этой инициативе. Но факты – упрямая вещь!
Фото: Людмила Супрун / Facebook

В начале "турбо-режима" Верховной Рады IX созыва одной из первых законодательных инициатив фракции "Слуга народа" стал законопроект №1075, зарегистрированный 29 августа 2019 года, в котором фактически признавалась легальность включения Крыма в состав России. Такое заявление сделала 24 февраля на народно-демократическом онлайн-форуме, посвященном 25-летию Народно-демократической партии (НДП), глава этой политической силы, народный депутат Украины III и IV созывов Людмила Супрун, пишут "Українські новини".

Агентство отмечает, что таким образом Супрун фактически обвинила пропрезидентскую фракцию в государственной измене.

"Мало кто обратил внимание, более того, в информпространстве было зачищено любое упоминание об этой инициативе. Но факты – упрямая вещь! Это законопроект имел номер 1075 от 29.08.19. Авторами выступили Роксолана Пидласа, Елена Шуляк, Виталий Безгин и другие. 214 были "за". Чуть-чуть не хватило. На кого работают эти "зеленые" деятели? Вы либо к тем, либо к тем, или крест снимите, или…" – цитируют журналисты Супрун.

"Українські новини" отмечают, что политик раскритиковала и власть, и оппозицию за непрозрачное финансирование и сдачу национальных интересов Украины.

"Что это такое, когда прибыль от нефтепровода и нефтепродуктов соседнего государства идет на финансирование партии? Что это такое, когда огромные финансовые ресурсы идут в качестве иностранных грантов на финансирование политической деятельности? Мы же все понимаем, что эти люди, эти политсилы служат кому угодно, только не интересам Украины", – считает она.

Супрун добавила, что Украину нельзя делить по языковому признаку. 

"Хотим того или нет, но людям пора объединяться для спасения пока еще еле-еле функционирующего государства. Небольшие партии и местные проекты должны понять, что без единого фронта их проекты обречены на вымирание. Только вместе можно выступить против той вакханалии, которую учинили внешние геополитические игроки и их слуги здесь в Украине", – сказала руководитель партии.

Агентство напомнило, что НДП была "партией власти" при президенте Леониде Кучме, а среди ее руководителей и рядовых членов были третий президент Виктор Ющенко, бывший спикер парламента Иван Плющ, экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко, экс-глава Харьковской ОГА Евгений Кушнарев, первый космонавт Украины Леонид Каденюк, нынешний глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и другие политики.

Теги: Крым, Людмила Супрун, Слуга народа, НДП
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