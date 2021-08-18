Глава Николаевской ОГА заявил, что на востоке Украины "де юре" идет гражданская война

Виталий Ким: Оружие в руках украинцев и украинцев. Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские Фото: nikolaev24.com.ua

Журналисты попросили главу ОГА объяснить, что он имел ввиду в 2014 году, когда писал, что на востоке Украины происходит гражданская война.

"Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев. Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было у обоих. Сейчас происходит война де-юре – гражданская война. Де-факто – российская агрессия. То есть, они руководят нашими гражданами, которых мы ждем обратно. Когда власть в России сменится, тогда наши граждане к нам вернутся", – сказал Виталий Ким.

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Видео: Shipovnik UA / YouTube