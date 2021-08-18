Глава Николаевской ОГА заявил, что на востоке Украины "де юре" идет гражданская война

Журналисты попросили главу ОГА объяснить, что он имел ввиду в 2014 году, когда писал, что на востоке Украины происходит гражданская война.
"Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев. Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было у обоих. Сейчас происходит война де-юре – гражданская война. Де-факто – российская агрессия. То есть, они руководят нашими гражданами, которых мы ждем обратно. Когда власть в России сменится, тогда наши граждане к нам вернутся", – сказал Виталий Ким.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.