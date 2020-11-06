ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава патрульной полиции Жуков: Когда премьер Гончарук сказал: "Та была какая-то патрулька, а ее свернули", я подумал, что этот мальчик не продержится больше года

Начальник департамента патрульной полиции Украины полковник полиции Евгений Жуков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что был возмущен некорректными высказываниями Алексея Гончарука, который с августа 2019 года по март 2020-го руководил правительством, о патрульной полиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жуков: Я же не говорю: "Был какой-то Кабмин, а его свернули"
Жуков: Я же не говорю: "Был какой-то Кабмин, а его свернули"
Фото: kiev.informator.ua

Начальник департамента патрульной полиции Украины полковник полиции Евгений Жуков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что его задели высказывания бывшего премьер-министр Алексея Гончарка о патрульной полиции.

В августе 2019 года, сразу после назначения, Гончарук дал интервью ряду СМИ, в том числе "Украинской правде". В интервью, в частности, он говорил о ситуации в Министерстве внутренних дел. "На самом деле, я недоволен. Одна из тех реформ, которая не состоялась, – это реформа полиции. То есть патрулька была, потом ее свернули и дальше она не пошла", – сказал Гончарук.

"Был у нас премьер-министр – мальчик пришел – фамилия Гончарук. И когда у него спросили о реформах, он – глава правительства, это такая ответственная должность, из высшего эшелона власти – сказал: "Та была какая-то патрулька, а ее свернули". Как руководитель такого уровня может говорить о своих правоохранительных органах как дворовой мальчишка? Может, ему это рассказал какой-то друг за кофе?– возмутился Жуков.

Он сказал, что решил тогда не вступать в публичную перепалку, но предположил, что на своей должности Гончарук долго не пробудет.

"Как руководитель я могу написать в социальных сетях, но для чего? Я не хочу конфликтных, скандальных ситуаций. Но я тогда подумал и коллегам сказал: "Этот мальчик не продержится больше года на своей должности, если он так будет размышлять". Это [высказывание] было некорректным. Так и вышло [с его увольнением]", – подчеркнул Жуков.

Бацман отметила, что Гончарук старше Жукова, почему тогда тот называет его "мальчиком" (Гончаруку 36 лет, а Жукову – 34).

"Но он же в принципе не девочка, правда?" – ответил полицейский.

Жуков отметил, что не позволяет себе подобных высказываний о работе правительства.

"Я его лично не знаю, и, в принципе, он мне неинтересен. Но я же не говорю: "Был какой-то Кабмин, а его свернули". Есть серьезное подразделение [патрульной полиции], которое насчитывает 16 тыс. сотрудников, которое выполняет различные задачи, связанные с риском для жизни (к сожалению, у нас уже погибло 28 сотрудников)... И когда приходит глава правительства и высказывается такими интересными словами... Думаю, это не уровень", – сказал начальник департамента.

Он считает, что если бы чиновники такого уровня больше поддерживали правоохранительные органы и их авторитет, то "не было бы таких ситуаций на улице, когда издеваются и унижают полицейских".

Интервью с Жуковым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

В Украине в 2015 году году стартовала полицейская реформа. Патрульная полиция начала работу 4 июля 2015 года. Сейчас подразделение представлено в 37 городах Украины. Жуков возглавляет департамент патрульной полиции с ноября 2015 года.

Гончарук проработал премьер-министром полгода – с августа 2019-го по март 2020-го.

Теги: полиция, правительство, Алеся Бацман, патрульная полиция, Евгений Жуков, Национальная полиция, реформа, Алексей Гончарук, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Дорофеева из "Время и Стекло" попала в ДТП
Дорофеева из "Время и Стекло" попала в ДТП
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденному сыну
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденному сыну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS