Глава патрульной полиции Жуков: Когда премьер Гончарук сказал: "Та была какая-то патрулька, а ее свернули", я подумал, что этот мальчик не продержится больше года

Жуков: Я же не говорю: "Был какой-то Кабмин, а его свернули" Фото: kiev.informator.ua

Начальник департамента патрульной полиции Украины полковник полиции Евгений Жуков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что его задели высказывания бывшего премьер-министр Алексея Гончарка о патрульной полиции.

В августе 2019 года, сразу после назначения, Гончарук дал интервью ряду СМИ, в том числе "Украинской правде". В интервью, в частности, он говорил о ситуации в Министерстве внутренних дел. "На самом деле, я недоволен. Одна из тех реформ, которая не состоялась, – это реформа полиции. То есть патрулька была, потом ее свернули и дальше она не пошла", – сказал Гончарук.

"Был у нас премьер-министр – мальчик пришел – фамилия Гончарук. И когда у него спросили о реформах, он – глава правительства, это такая ответственная должность, из высшего эшелона власти – сказал: "Та была какая-то патрулька, а ее свернули". Как руководитель такого уровня может говорить о своих правоохранительных органах как дворовой мальчишка? Может, ему это рассказал какой-то друг за кофе?" – возмутился Жуков.

Он сказал, что решил тогда не вступать в публичную перепалку, но предположил, что на своей должности Гончарук долго не пробудет.

"Как руководитель я могу написать в социальных сетях, но для чего? Я не хочу конфликтных, скандальных ситуаций. Но я тогда подумал и коллегам сказал: "Этот мальчик не продержится больше года на своей должности, если он так будет размышлять". Это [высказывание] было некорректным. Так и вышло [с его увольнением]", – подчеркнул Жуков.

Бацман отметила, что Гончарук старше Жукова, почему тогда тот называет его "мальчиком" (Гончаруку 36 лет, а Жукову – 34).

"Но он же в принципе не девочка, правда?" – ответил полицейский.

Жуков отметил, что не позволяет себе подобных высказываний о работе правительства.

"Я его лично не знаю, и, в принципе, он мне неинтересен. Но я же не говорю: "Был какой-то Кабмин, а его свернули". Есть серьезное подразделение [патрульной полиции], которое насчитывает 16 тыс. сотрудников, которое выполняет различные задачи, связанные с риском для жизни (к сожалению, у нас уже погибло 28 сотрудников)... И когда приходит глава правительства и высказывается такими интересными словами... Думаю, это не уровень", – сказал начальник департамента.

Он считает, что если бы чиновники такого уровня больше поддерживали правоохранительные органы и их авторитет, то "не было бы таких ситуаций на улице, когда издеваются и унижают полицейских".

Интервью с Жуковым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

В Украине в 2015 году году стартовала полицейская реформа. Патрульная полиция начала работу 4 июля 2015 года. Сейчас подразделение представлено в 37 городах Украины. Жуков возглавляет департамент патрульной полиции с ноября 2015 года.

Гончарук проработал премьер-министром полгода – с августа 2019-го по март 2020-го.