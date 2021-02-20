Глава Пентагора в разговоре с Тараном подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских войск для защиты от агрессии РФ

США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном.

19 февраля состоялся телефонный разговор между министром обороны Украины Андреем Тараном и министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Министры обсудили реформу оборонной сферы в Украине и прогресс по ключевым направлениям.

Остин подтвердил продолжение поддержки украинской армии в рамках инициативы помощи по безопасности, отметили в пресс-службе.

"Мы благодарны народу и правительству США за непоколебимую помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО. Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочную миссию НАТО в Ираке и операцию НАТО в Средиземном море "Морской хранитель", – сказал Таран.

Стороны также подробно обсудили практические шаги по реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями, добавили в министерстве.

Таран пригласил Остина на празднование 30-летия Независимости Украины.

Как сообщила пресс-служба Пентагона, Остин во время разговора подчеркнул, что США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Он подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских войск для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность. Ссекретарь Остин также подчеркнул, что Украине необходимо поддерживать прогресс в проведении оборонных реформ", – говорится в сообщении.

Таран выразил благодарность за неизменную поддержку США и подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО, добавили в американском министерстве обороны.

Остин был назначен министром обороны в конце января 2021 года.