Глава Пентагора в разговоре с Тараном подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских войск для защиты от агрессии РФ

19 февраля состоялся телефонный разговор между министром обороны Украины Андреем Тараном и министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Министры обсудили реформу оборонной сферы в Украине и прогресс по ключевым направлениям.
Остин подтвердил продолжение поддержки украинской армии в рамках инициативы помощи по безопасности, отметили в пресс-службе.
"Мы благодарны народу и правительству США за непоколебимую помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО. Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочную миссию НАТО в Ираке и операцию НАТО в Средиземном море "Морской хранитель", – сказал Таран.
Стороны также подробно обсудили практические шаги по реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями, добавили в министерстве.
Таран пригласил Остина на празднование 30-летия Независимости Украины.
Как сообщила пресс-служба Пентагона, Остин во время разговора подчеркнул, что США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Он подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских войск для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность. Ссекретарь Остин также подчеркнул, что Украине необходимо поддерживать прогресс в проведении оборонных реформ", – говорится в сообщении.
Таран выразил благодарность за неизменную поддержку США и подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО, добавили в американском министерстве обороны.
Остин был назначен министром обороны в конце января 2021 года.