Кандидат в министры обороны США заявил, что поддержит усилия по оказанию помощи Украине

Кандидат на должность главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что помощь с целью развития украинских сил должна оставаться приоритетом для США.

19 января в комитете по вооруженным услуг Сената США состоялись слушания по утверждению генерала сухопутных сил в отставке Ллойда Остина на должность главы Пентагона. Об этом сообщает "Голос Америки".

В своих письменных ответах на вопросы сенаторов, Остин назвал приоритеты, которых он будет придерживаться в политике относительно Украины, если его утвердят на должность министра обороны США.

"Усилия в сфере безопасности помощи с целью развития украинских сил должны оставаться приоритетом. В случае моего утверждения, и если управленческие и антикоррупционные реформы [в Украине] продолжаться, я решительно буду поддерживать усилия по оказанию помощи в обучении, предоставлении оборудования и консультационной поддержки украинским силам с целью защиты целостности страны перед лицом длительной российской агрессии", – отметил Остин.

Он высказался в поддержку предоставления летальной оружия Украине. Остин отметил, что Украина нуждается в предоставлении нелетальной помощи через Инициативу безопасности Украины (USAI), включая защищенное коммуникационное оборудование.

Будущий государственный секретарь США Энтони Блинкен поддержал предоставление Украине помощи в войне с Россией и борьбе с коррупцией.

В документе "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной", который обнародовал в октябре прошлого года штаб 46 президента США Джо Байдена, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе. Демократ Байден будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России, сказано в документе.

С 2014 года США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд (116,85 млрд грн, или около 278 грн на одного гражданина) помощи как в области безопасности, так и вне ее. Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.