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Конгресс США поддержал назначение Остина главой Пентагона

Палата представителей и Сенат утвердили отказ от закона, обязывающего ждать семь лет после ухода с военной службы, прежде чем получить возможность занять пост главы Пентагона, таким образом позволив отставному генералу Ллойду Остину занять эту должность.

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Остин станет первым афроамериканцем на должности главы Пентагона
Остин станет первым афроамериканцем на должности главы Пентагона
Фото: EPA

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект, позволяющий назначить отставного американского генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Об этом 21 января сообщил телеканал CNN.

Кандидатуру Остина президент США Джо Байден предложил в начале декабря прошлого года. Для его назначения Палата представителей и Сенат утвердили отказ от закона, обязывающего ждать семь лет после ухода с военной службы, прежде чем получить возможность занять пост главы Пентагона.

В статье для издания The Atlantic "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны" Байден отмечал, что ранее отставной генерал "сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американских военных", которые принимали участие в боевых действиях в Ираке. Для этого Остин выступил не только в роли опытного солдата, но и в качестве дипломата в Ираке и во всем регионе, "с честью и достоинством представляя страну", указал Байден.

В 2013–2016 годах Остин руководил центральным командованием вооруженных сил Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Он служил в армии США с 1975 года, сейчас ему 67 лет.

Остин станет первым афроамериканцем на должности главы Пентагона. Ранее на это место, по данным СМИ, претендовала экс-заместитель главы Пентагона по вопросам политики Мишель Флурнуа.

Теги: США, Пентагон, Конгресс США, Ллойд Остин
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