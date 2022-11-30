Глава Счетной палаты Украины Пацкан отозвал свое заявление об отставке – нардеп

Пацкан отозвал свое заявление об увольнении с должности главы Счетной палаты "для устранения правовой коллизии" Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Об этом 30 ноября в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Обоснование: наличие правовой коллизии. Как я уже писал, там непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности председателя Счетной просто членом", – написал Железняк.

По его словам, постановление об увольнении Пацкана по двум позициям было проголосовано (со второй попытки на комитете), "зарегистрировано под номером №8211 и должно было скоро выноситься в зал".

"Поэтому нас ждет интересное продолжение истории уже на этой неделе", – отметил Железняк.

Фото: Железный нардеп / Telegram

Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".