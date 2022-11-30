Глава Счетной палаты Украины Пацкан отозвал свое заявление об отставке – нардеп

Об этом 30 ноября в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Обоснование: наличие правовой коллизии. Как я уже писал, там непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности председателя Счетной просто членом", – написал Железняк.
По его словам, постановление об увольнении Пацкана по двум позициям было проголосовано (со второй попытки на комитете), "зарегистрировано под номером №8211 и должно было скоро выноситься в зал".
"Поэтому нас ждет интересное продолжение истории уже на этой неделе", – отметил Железняк.
Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.
"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".
Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".
24 октября САП и НАБУ сообщили Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье на сумму 117 тыс. грн.
По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.
Пацкан подозрение назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.
27 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Пацкану меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн.
7 ноября САП и НАБУ завершили расследование в деле нардепа VIII созыва, занимающего одну из руководящих должностей в Счетной палате, сообщил пресс-центр бюро. Указывается, что следствие уточнило сумму, незаконно полученную экс-нардепом, – она составляет 127,4 тыс. грн.
Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года.