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Глава Счетной палаты Украины Пацкан отозвал свое заявление об отставке – нардеп

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Пацкан отозвал свое заявление об увольнении с должности главы Счетной палаты "для устранения правовой коллизии"
Пацкан отозвал свое заявление об увольнении с должности главы Счетной палаты "для устранения правовой коллизии"
Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан 29 ноября написал заявления на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также главам и сопредседателям парламентских фракций "Слуга народа", "Батьківщина", Евросолидарность" и "Голос", что отзывает свое заявление об увольнении с должности "для устранения правовой коллизии".

Об этом 30 ноября в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Обоснование: наличие правовой коллизии. Как я уже писал, там непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности председателя Счетной просто членом", – написал Железняк.

По его словам, постановление об увольнении Пацкана по двум позициям было проголосовано (со второй попытки на комитете), "зарегистрировано под номером №8211 и должно было скоро выноситься в зал".

"Поэтому нас ждет интересное продолжение истории уже на этой неделе", – отметил Железняк.

Фото: Железный нардеп / Telegram
Фото: Железный нардеп / Telegram

Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".

Контекст:

24 октября САП и НАБУ сообщили Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье на сумму 117 тыс. грн.

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.

Пацкан подозрение назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.

27 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Пацкану меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн.

7 ноября САП и НАБУ завершили расследование в деле нардепа VIII созыва, занимающего одну из руководящих должностей в Счетной палате, сообщил пресс-центр бюро. Указывается, что следствие уточнило сумму, незаконно полученную экс-нардепом, – она составляет 127,4 тыс. грн.

Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, Валерий Пацкан, отставка, парламент, комитет, Счетная палата, увольнение, Ярослав Железняк, нардеп, письмо
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