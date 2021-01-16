Глава ВАКС подтвердила, что была на неформальном мероприятии, которое организовал Кивалов

"Слідство.Інфо" сообщило 14 января, что Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия" и посещала новогоднюю вечеринку, организованную президентом юракадемии, бывшим народным депутатом Сергеем Киваловым. Танасевич сказала, что пробыла на мероприятии около 30 минут и не общалась с главой КСУ Александром Тупицким, а также председателем ОАСК Павлом Вовком, которые фигурируют в расследованиях украинских правоохранительных органов.

Танасевич: Для меня несколько странно, что возникла такая необходимость проводить почти расследование по этому вопросу Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич в комментарии Transparency International Ukraine, опубликованном в Facebook, рассказала, что посетила неформальное мероприятие в Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия".

Она пояснила: приезжала в институт, чтобы обсудить проведение цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС.

"После обсуждения формата этих лекций, определения даты первой пробной онлайн-лекции руководитель высшего учебного заведения [Василий Фелик] проинформировал меня о том, что сейчас в этом же помещении происходит мероприятие, на котором имеет место неформальное общение профессионального юридического сообщества, и предложил посетить это мероприятие, ссылаясь на то, что на этом мероприятии также есть и мои коллеги", – рассказала Танасевич, отметив, что все происходило во внерабочее время.

Глава ВАКС уточнила, что увидела несколько знакомых лиц на этом мероприятии, пообщалась с ними "на простые человеческие, обычные темы", не связанные с профессиональной деятельностью, а затем ей предложили сказать приветственное слово, что она и сделала.

По словам главы ВАКС, на этом мероприятии она пробыла около 20–30 минут. Она сказала, что не общалась с главой Конституционного Суда Украины Александром Тупицким и председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком, которые фигурируют в расследованиях украинских правоохранительных органов (дело Вовка рассматривает ВАКС).

"Личного общения моего с теми лицами во время этого мероприятия не было. Более того, этого общения никогда не было, я лично [с ними] не знакома и лично не общаюсь. Но совершенно очевидно, что может быть встреча такая. Главное – не выходить за пределы, главное – сохранить свою беспристрастность, независимость и объективность, чтобы в будущем иметь возможность осуществлять правосудие. Эти требования мной соблюдены", – сказала Танасевич.

Она подчеркнула, что такие встречи, как с Феликом, – стандартная деятельность главы ВАКС.

"Я общаюсь с высшими учебными учреждениями и вообще общаюсь с огромным количеством людей. Моя должность обязывает меня к этому. И за полтора года на позиции главы антикоррупционного суда это первая ситуация, которая приобрела такою неожиданную для меня окраску. [...] Для меня несколько странно, что возникла такая необходимость проводить почти расследование по этому вопросу. За свою добродетель и репутацию я отвечаю головой. Я ручаюсь за свои непредвзятость, независимость и объективность", – добавила глава ВАКС.

"Слідство.Інфо" сообщило 14 января, что Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия" и посещала новогоднюю вечеринку, организованную президентом юракадемии, бывшим народным депутатом Сергеем Киваловым.

В ВАКС пояснили: визит Танасевич был рабочим, она встречалась с директором института Феликом и представителями студенческого самоуправления.