В ВАКС объяснили визит главы суда Танасевич в институт, где проходила вечеринка Кивалова

"Слідство. Інфо" сообщило, что председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия" – в тот вечер, когда там проходила новогодняя вечеринка, организованная президентом юракадемии, бывшим народным депутатом Сергеем Киваловым. В ВАКС пояснили: визит Танасевич был рабочим, она встречалась с директором института Василием Феликом.

Танасевич встречалась с Феликом и студентами в институте, сообщили в ВАКС Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия", подтвердила пресс-служба ВАКС в Facebook 14 января.

Визит Танасевич в институт был рабочим – она встретилась с директором института и студенческим самоуправлением, сказано в релизе. Результатом встречи стала договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС, пояснили в суде.

"Судьи ВАКС, как и судьи других судов, адвокаты, прокуроры и ученые, регулярно участвуют в тематических мероприятиях, проводят лекции в вузах. Высший антикорсуд регулярно проводил встречи со школьниками и студентами и продолжает делать это в дальнейшем с учетом карантинных ограничений. Призываем журналистов воздержаться от домыслов и руководствоваться официальными данными. ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти", – отметили авторы релиза.

В то же время в сообщении прямо не указано, посещала ли Танасевич новогоднюю вечеринку, которую, как писало "Слідство. Інфо", организовал президент Одесской юракадемии, экс-нардеп Сергей Кивалов.

Среди гостей корпоратива были председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, сообщали источники журналистов. По данным издания, Танасевич приходила на это мероприятие.

Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины 7 мая 2019 года, почти через месяц после запуска работы суда.