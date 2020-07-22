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Главе Нацбанка Украины назначили заместителя

22 июля на внеочередном заседании совета Национального банка Украины было решено освободить от должности зама главы НБУ Олега Чурия и назначить на эту должность бывшего заместителя министра финансов Украины Юрия Гелетия. Об этом сообщил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

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Об увольнении прежнего заместителя главы НБУ и назначении нового сообщил Данилишин (на фото справа)
Об увольнении прежнего заместителя главы НБУ и назначении нового сообщил Данилишин (на фото справа)
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

22 июля состоялось внеочередное заседание совета Нацбанка Украины, на котором был рассмотрен ряд организационных и кадровых вопросов, об этом в Facebook сообщил глава совета НБУ Данилишин.

По его информации, было решено установить полномочия члена совета НБУ Украины Кирилла Шевченко на срок осуществления им полномочий по должности.

"Совет решил освободить Чурия Олега Евгеньевича в связи с истечением срока полномочий. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 19 и п. 18 ч. 1 ст. 9 закона Украины "О Национальном банке Украины" с учетом представления председателя НБУ совет решил назначить на должность заместителя председателя Гелетия Юрия Игоревича", – отметил Данилишин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3282090705207043&id=100002184378189

Всего у главы Национального банка Украины пять заместителей: первый заместитель Екатерина Рожкова, заместители Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Сергей Холод и Юрий Гелетий. На сайте НБУ пока не успели поменять фото Чурия на Гелетия.

Юрий Гелетий работал в Нацбанке Украины с 2003-го по 2015 год. С октября 2015-го до июля 2018 года занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов Украины. В июле 2018-го Кабинет Министров Украины назначил Гелетия заместителем министром финансов Украины, с декабря 2018 года занимал должность заместителя министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции.

Верховная Рада Украины 16 июля назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко новым руководителем Национального банка Украины.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Теги: НБУ, Богдан Данилишин, Олег Чурий, Юрий Гелетий, Кирилл Шевченко
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