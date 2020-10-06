Главу "Укрпошти" вывели из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Следом за увольнением генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса президент Владимир Зеленский вывел из состава набсовета концерна руководителя "Укрпошти" Игоря Смелянского. Тот сам просил главу государства об этом.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского, об этом сказано в указе главы государства от 6 октября.

Зеленский внес изменение в ст. 1 своего указа от 7 октября 2019 года "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", которым ввел в набсовет генерального директора государственной компании "Укрпошта" Смелянского.

14 августа руководитель "Укрпошти" сообщил в Facebook, что попросил президента освободить его от обязанностей члена набсовета "Укроборонпрома". Просьба объяснялась тем, что "Укрпошта" собиралась подписать "многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку" с ведущими международными финансовыми институтами, а лица, вовлеченные в оборонную отрасль, не имели права участвовать в соглашении.

6 октября Зеленский уволил Айвараса Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома", и.о. руководителя концерна стал Игорь Фоменко.