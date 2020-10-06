Главу "Укрпошти" вывели из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского, об этом сказано в указе главы государства от 6 октября.
Зеленский внес изменение в ст. 1 своего указа от 7 октября 2019 года "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", которым ввел в набсовет генерального директора государственной компании "Укрпошта" Смелянского.
14 августа руководитель "Укрпошти" сообщил в Facebook, что попросил президента освободить его от обязанностей члена набсовета "Укроборонпрома". Просьба объяснялась тем, что "Укрпошта" собиралась подписать "многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку" с ведущими международными финансовыми институтами, а лица, вовлеченные в оборонную отрасль, не имели права участвовать в соглашении.
6 октября Зеленский уволил Айвараса Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома", и.о. руководителя концерна стал Игорь Фоменко.