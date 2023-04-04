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Главу Житомирской таможни арестовали по подозрению в коррупции

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Главе таможни назначили залог в размере 805 тыс. грн
Главе таможни назначили залог в размере 805 тыс. грн
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Суд арестовал руководительницу Житомирской таможни, которую подозревают в коррупции. Также под арест отправили двух ее предполагаемых сообщников. Об этом написала 3 апреля Киевская городская прокуратура в своем Facebook.

Суд избрал меры пресечения руководительнице таможни, руководителю отдела и таможенному брокеру. По мнению следствия, они организовали коррупционную схему.

Также суд назначил всем троим возможность внести залог. Для руководительницы таможни и  руководителя отдела – это по 805 тыс. грн, а для таможенного брокера – 671 тыс. грн.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid02n9DmivrUmjCwYYNXrWAJFirCJ19vmLjaN193biRpfv7H1Lb7XkcQZVnAj3ZukdDel

Контекст:

1 апреля СБУ сообщила о разоблачении масштабной коррупционной схемы на Житомирской таможне. По данным следствия, подозреваемые требовали взятки у бизнесменов, импортировавших в Украину различные товары, обещая в обмен не создавать искусственных препятствий при оформлении грузов. В случае отказа угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

В СБУ не называют имена фигурантов. По данным системы YouControl, начальником Житомирской таможни является Ильинская Ольга Анатольевна. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, арест, таможня, следствие, залог, Житомирская область, взятка, суд
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