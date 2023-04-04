Главу Житомирской таможни арестовали по подозрению в коррупции

Суд избрал меры пресечения руководительнице таможни, руководителю отдела и таможенному брокеру. По мнению следствия, они организовали коррупционную схему.

Также суд назначил всем троим возможность внести залог. Для руководительницы таможни и руководителя отдела – это по 805 тыс. грн, а для таможенного брокера – 671 тыс. грн.

Контекст:

1 апреля СБУ сообщила о разоблачении масштабной коррупционной схемы на Житомирской таможне. По данным следствия, подозреваемые требовали взятки у бизнесменов, импортировавших в Украину различные товары, обещая в обмен не создавать искусственных препятствий при оформлении грузов. В случае отказа угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

В СБУ не называют имена фигурантов. По данным системы YouControl, начальником Житомирской таможни является Ильинская Ольга Анатольевна.