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ОБЩЕСТВО

Уровень соблюдения рекомендаций противодействия коррупции в Украине больше не "неудовлетворительный" – GRECO

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В GRECO Украину похвалили за достигнутый прогресс
В GRECO Украину похвалили за достигнутый прогресс
Фото: ЕРА

В Украине улучшилась ситуация с противодействия коррупции. Об этом говорится в отчете группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, опубликованном 24 марта на сайте совета.

"GRECO пришла к выводу, что текущий уровень соблюдения ее рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", и, таким образом, Украина выходит из процедуры GRECO о несоблюдении. GRECO признает твердую приверженность, проявленную Украиной в отношении работы GRECO в чрезвычайно трудное время для этого государства-члена после начала агрессивной войны со стороны РФ", – говорится в сообщении.

В отчете сказано, что, несмотря на военное положение в Украине и "корректировку приоритетов", "Украина тем не менее продолжила работу по выполнению рекомендаций GRECO".

"Даже если работа все еще впереди, своевременное представление Украиной информации GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают похвалы", – заявили в GRECO.

Контекст:

Летом 2022 года Верховная Рада утвердила Антикоррупционную стратегию Украины до 2025 года.

4 марта 2023 года Кабинет Министров Украины утвердил Государственную антикоррупционную программу на 2023–2025 годы.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине нет системной коррупции, есть только единичные проявления.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, коррупция, военное положение, отчет
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