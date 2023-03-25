Уровень соблюдения рекомендаций противодействия коррупции в Украине больше не "неудовлетворительный" – GRECO

"GRECO пришла к выводу, что текущий уровень соблюдения ее рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", и, таким образом, Украина выходит из процедуры GRECO о несоблюдении. GRECO признает твердую приверженность, проявленную Украиной в отношении работы GRECO в чрезвычайно трудное время для этого государства-члена после начала агрессивной войны со стороны РФ", – говорится в сообщении.

В отчете сказано, что, несмотря на военное положение в Украине и "корректировку приоритетов", "Украина тем не менее продолжила работу по выполнению рекомендаций GRECO".

"Даже если работа все еще впереди, своевременное представление Украиной информации GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают похвалы", – заявили в GRECO.