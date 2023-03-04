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Правительство утвердило антикоррупционную программу Украины на 2023–2025 годы

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Заседание правительства прошло в рамках Конгресса местных и региональных общин во Львове
Заседание правительства прошло в рамках Конгресса местных и региональных общин во Львове
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 4 марта утвердил Государственную антикоррупционную программу на 2023–2025 годы, сообщила пресс-служба правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, сказал, что заседание прошло в рамках Конгресса местных и региональных общин во Львове.

Говоря о программе, он отметил, что "это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что этот документ является ключевым инструментом реализации антикоррупционной стратегии на 2021–2025 годы. В нем предусмотрены меры, "направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию", добавил премьер. 

По его словам, программа предусматривает меры в сфере судопроизводства, государственного регулирования экономики, таможенного дела и налогообложения, государственного и частного сектора экономики, строительства, земельных отношений и инфраструктуры, сектора обороны, здравоохранения, образования и науки и социальной защиты.

Также меры в этой программе направлены на устранение "возможных коррупциогенных факторов, усовершенствование формирования и реализации государственной антикоррупционной политики", добавил Шмыгаль. 

Контекст:

Антикоррупционную стратегию Украины до 2025 года Верховная Рада утвердила летом 2022-го.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, коррупция, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
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