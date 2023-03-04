Заседание правительства прошло в рамках Конгресса местных и региональных общин во Львове Фото: kmu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, сказал, что заседание прошло в рамках Конгресса местных и региональных общин во Львове.

Говоря о программе, он отметил, что "это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что этот документ является ключевым инструментом реализации антикоррупционной стратегии на 2021–2025 годы. В нем предусмотрены меры, "направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию", добавил премьер.

По его словам, программа предусматривает меры в сфере судопроизводства, государственного регулирования экономики, таможенного дела и налогообложения, государственного и частного сектора экономики, строительства, земельных отношений и инфраструктуры, сектора обороны, здравоохранения, образования и науки и социальной защиты.

Также меры в этой программе направлены на устранение "возможных коррупциогенных факторов, усовершенствование формирования и реализации государственной антикоррупционной политики", добавил Шмыгаль.