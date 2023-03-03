"Чтобы не было коррупции – не надо предлагать взятки". Шмыгаль связал коррупцию с ментальностью общества

"Коррупция в обществе может быть преодолена обществом. То есть коррупция – это ментальность общества, и очень важно нам всем иметь нулевую толерантность к коррупции. Это фраза, которую каждый должен пережить. [...] То есть чтобы не было коррупции – не надо предлагать взятки, а те, у кого есть соблазн, должны быть наказаны", – сказал премьер.
По его словам, следует убрать даже "возможность соблазна".
Шмыгаль объяснил, что в Украине это делают с помощью таких элементов, как "самая мощная среди европейских стран" антикоррупционная инфраструктура, справедливый суд, диджитализация и ментальность.
В конце февраля Шмыгаль заявил немецкому изданию Focus, что в Украине нет системной коррупции, только единичные проявления.
После войны украинское общество больше не простит коррупции в стране, уверен также президент Владимир Зеленский.