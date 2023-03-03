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"Чтобы не было коррупции – не надо предлагать взятки". Шмыгаль связал коррупцию с ментальностью общества

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Шмыгаль считает что следует убрать даже "возможность соблазна"
Шмыгаль считает что следует убрать даже "возможность соблазна"
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Коррупция в Украине есть из-за ментальности общества. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Коррупция в обществе может быть преодолена обществом. То есть коррупция – это ментальность общества, и очень важно нам всем иметь нулевую толерантность к коррупции. Это фраза, которую каждый должен пережить. [...] То есть чтобы не было коррупции – не надо предлагать взятки, а те, у кого есть соблазн, должны быть наказаны", – сказал премьер.

По его словам, следует убрать даже "возможность соблазна".

Шмыгаль объяснил, что в Украине это делают с помощью таких элементов, как "самая мощная среди европейских стран" антикоррупционная инфраструктура, справедливый суд, диджитализация и ментальность.

Контекст:

В конце февраля Шмыгаль заявил немецкому изданию Focus, что в Украине нет системной коррупции, только единичные проявления.

После войны украинское общество больше не простит коррупции в стране, уверен также президент Владимир Зеленский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, взятка, пресс-конференция, инфраструктура, премьер-министр, суд, Денис Шмыгаль, диджитализация
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