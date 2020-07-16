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Голосование о сокращении количества районов в Украине парламент может провалить – Арахамия

Если парламент не проголосует за проект постановления о сокращении количества районов в рамках административной реформы, во время местных выборов осенью может возникнуть неразбериха. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия: Если мы проголосуем за постановление о районировании, местные выборы будут по новым районам
Арахамия: Если мы проголосуем за постановление о районировании, местные выборы будут по новым районам
Фото: Слуга Народу / Facebook

В Верховной Раде существуют полярные мнения относительно поддержки проекта постановления об уменьшении количества районов в Украине, об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 16 июля, пишет "Цензор.НЕТ".

"Если мы завтра проголосуем за постановление о районировании, то тогда уже [местные выборы] будут по новым районам. Если оно провалится в зале, тогда – по старым. Есть возможность, что может провалиться", – сказал Арахамия.

Он отметил, что не хочет, чтобы в зале провалили голосование.

"Не потому что я сторонник районов, а потому что если мы ее провалим, будет неопределенная ситуация с где-то около ста районами", – подчеркнул глава фракции.

15 июля Верховная Рада отложила рассмотрение проекта постановления о сокращении количества районов в Украине. Оппозиционные фракции раскритиковали документ и заявили, что его принятие приведет к управленческому хаосу.

Документ предусматривает создание в Украине 129 районов вместо существующих 490. 17 районов из 129 будут находиться на оккупированной территории Крыма и Донбасса. 

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, Украина, децентрализация, Слуга народа, Давид Арахамия
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