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"Головы могут полететь". Зеленский анонсировал изменения в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский отказался называть фамилии членов правительства, которые могут потерять должность в ближайшее время. Он отметил, что "самые слабые" покинут Кабмин.

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Зеленский: Головы полетят не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром
Зеленский: Головы полетят не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам "1+1", "Интер", ICTV и "Украина" заявил, что в ближайшее время в Кабинете Министров Украины возможны кадровые изменения. Трансляция интервью велась на канале "Сегодня" в YouTube.

Отвечая на вопрос журналиста, реальны ли слухи об изменениях в составе Кабмина, Зеленский сказал: "Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать, что не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально, это детство, а не очень серьезная, ответственная работа депутата Верховной Рады. Поэтому это слухи. А чтобы были слухи, которые фундаментальные, то, действительно, в ближайшее время мы смотрим результат, вместе с премьером".

Он подчеркнул, что в скором времени "кого-то может не быть".

"Самые слабые будут уходить и приходить более сильные", – сказал президент.

Фамилии министров, которые могут потерять должность, он называть отказался.

Теги: правительство, отставка, Владимир Зеленский, Кабмин
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