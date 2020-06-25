Гончаренко: Казак Гаврилюк работает в нескольких такси, в том числе – в моем

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире авторской программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил, что бывший народный депутат Михаил Гаврилюк работает водителем в том числе в службе такси его жены.

"Казак Гаврилюк, как и многие таксисты, работает в нескольких такси, в том числе в моем... Да, есть служба такси. Собственником ее является моя супруга. Я не буду скрывать, что я тоже когда-то помогал ее создавать. Но сейчас мне точно не до этого. Я не могу ею заниматься уже много лет. Этой службе достаточно много лет. И она работает в нескольких городах Украины, в том числе, естественно, в Киеве", – сказал нардеп.

Он утверждает, что у Гаврилюка "нет зарплаты", потому что система работает "по принципу, как у Uber", то есть "сколько заработаешь".

"Таксисты работают на своих автомобилях. То есть эти автомобили не принадлежат мне или моей семье. А это такая служба заказов – можно так это правильнее сформулировать. У нас разработано очень качественное приложение, украинское. Я не буду рекламировать его, но я скажу, что выбирая между иностранным Uber и нашими приложениями, я всех призываю пользоваться отечественным, своим. Потому что нужно помогать и всегда поддерживать свое", – объяснил Гончаренко.

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В феврале стало известно, что Гаврилюк работает таксистом в Киеве.

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2019 году на досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался в мажоритарном округе №95 в Киевской области. За него проголосовали 0,56% избирателей.