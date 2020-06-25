ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончаренко: Казак Гаврилюк работает в нескольких такси, в том числе – в моем

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман отметил, что у экс-нардепа Михаила Гаврилюка, работающего в том числе в службе такси его семьи, "нет зарплаты".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гончаренко утверждает, что помогал создавать службу такси, где работает Гаврилюк
Гончаренко утверждает, что помогал создавать службу такси, где работает Гаврилюк
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире авторской программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил, что бывший народный депутат Михаил Гаврилюк работает водителем в том числе в службе такси его жены.

"Казак Гаврилюк, как и многие таксисты, работает в нескольких такси, в том числе в моем... Да, есть служба такси. Собственником ее является моя супруга. Я не буду скрывать, что я тоже когда-то помогал ее создавать. Но сейчас мне точно не до этого. Я не могу ею заниматься уже много лет. Этой службе достаточно много лет. И она работает в нескольких городах Украины, в том числе, естественно, в Киеве", – сказал нардеп.

Он утверждает, что у Гаврилюка "нет зарплаты", потому что система работает "по принципу, как у Uber", то есть "сколько заработаешь".

"Таксисты работают на своих автомобилях. То есть эти автомобили не принадлежат мне или моей семье. А это такая служба заказов – можно так это правильнее сформулировать. У нас разработано очень качественное приложение, украинское. Я не буду рекламировать его, но я скажу, что выбирая между иностранным Uber и нашими приложениями, я всех призываю пользоваться отечественным, своим. Потому что нужно помогать и всегда поддерживать свое", – объяснил Гончаренко.

Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди. Читайте полную версию интервью

В феврале стало известно, что Гаврилюк работает таксистом в Киеве.

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2019 году на досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался в мажоритарном округе №95 в Киевской области. За него проголосовали 0,56% избирателей.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: зарплата, Алексей Гончаренко, такси, Михаил Гаврилюк, Uber, работа, автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
"Такая улыбка доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Непередаваемые ощущения". Савичева рассказала об операции на глазах
"Непередаваемые ощущения". Савичева рассказала об операции на глазах
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS