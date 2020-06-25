Гончаренко: Я был бы лучшим министром здравоохранения, чем Супрун

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что не стал министром здравоохранения Украины в 2016 году потому, что тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман подбирал человека на этот пост под себя.

Отвечая на вопрос журналистки, хорошим ли он мог стать министром, Гончаренко сказал: "Я считаю, да. Знаете, тяжело быть скромным, когда ты лучший, как говорят. Поэтому зря будет самого себя критиковать. Я мог бы тогда быть назначенным, но, наверное, это было маловероятно. Было это так. На фракции БПП обсуждали кандидатуры, и прозвучала моя. Фракция ее поддержала. Но после этого правительство подбирал [Владимир] Гройсман под себя. И как я понимаю, моя кандидатура его не интересовала. На этом вся история и закончилась... Я считаю, что я был бы лучшим министром".

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Гончаренко по образованию медик.

После того, как министр здравоохранения в правительстве Гройсмана Александр Квиташвили подал в отставку 2 июля 2015 года, СМИ написали, что нардеп Гончаренко рассматривается в качестве кандидата на этот пост.

Однако на этот пост после отставки Квиташвили была назначена Александра Павленко, которая исполняла обязанности несколько дней, а потом Виктор Шафранский.

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