Гончаренко: Я бы хотел стать президентом Украины

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире авторской программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, станет ли он когда-нибудь президентом Украины.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но это вопрос ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня. И вообще такая история очень сильно зависит от Божьей воли, я бы так сказал. Если когда-то такая Божья воля будет, то все в жизни возможно", – объяснил он.

Бацман задала уточняющий вопрос, хочет ли нардеп стать главой государства.

"Ну да. Я считаю, что если ты куда-то идешь чем-то заниматься, то ты должен... Я думаю, вы занимаетесь журналистикой – и вы хотите, чтобы ваше издание было номер один. Вряд ли вы хотите, чтобы оно было где-то во втором десятке. Если человек ставит себе такие цели, то это означает, что он ничего не достигнет. Ставить себе нужно наивысшую цель. А там – как сложится", – заявил Гончаренко.

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39-летний Алексей Гончаренко по образованию медик. С ноября 2014 года является народным депутатом, сначала от Блока Петра Порошенко, затем от "Европейской солидарности".