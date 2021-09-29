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Горсовет Запорожья проголосовал за отставку Буряка. Обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета

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Буряк занимал пост мэра Запорожья с 2015 года
Буряк занимал пост мэра Запорожья с 2015 года
Фото: Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья / Facebook

Депутаты городского совета Запорожья на внеочередной сессии 29 сентября проголосовали за отставку мэра города Владимира Буряка.

"За" проголосовали 45 депутатов, сообщила пресс-служба партии "Слуга народа". 

Теперь обязанности городского головы будет исполнять секретарь горсовета, представитель партии "Слуга народа" Анатолий Куртев, уточнили в политсиле. 

Как отметило Общественное, решение об отставке приняли путем тайного голосования, в котором приняли участие 50 депутатов. 

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Буряк сегодня в ходе восьмой сессии горсовета объявил, что написал заявление об отставке. Он объяснил свой уход с должности состоянием здоровья, но заявил, что из политики не уходит. 

Контекст:

Буряку 55 лет. Движение "Чесно" называет его фигурантом антикоррупционных расследований. Буряк стал мэром Запорожья в ноябре 2015 года, до того он работал на "Запорожстали" инженером. В 2020 году он переизбрался, победив на выборах в первом туре

19 августа 2021 года в мэрии Запорожья, в том числе в кабинете Буряка, полиция провела обыски. На следующий день глава Запорожья заявил, что мэры Украины испытывают "беспрецедентное давление, которого не было даже во времена [экс-президента Виктора] Януковича". 

Как отмечает Общественное, у него возник конфликт с Куртевым и депутатами. Буряк 25 июня – через два месяца после назначения – уволил секретаря из-за неправильно заполненной декларации.

После этого горсовет не мог собраться на седьмую сессию восемь раз из-за отсутствия кворума. Депутаты бойкотировали сессию в знак протеста против увольнения Куртева. 3 сентября горсовет восстановил Куртева на должности секретаря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, горсовет, отставка, Владимир Буряк, увольнение, Слуга народа, мэр
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