Мэр Запорожья написал заявление об отставке

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований. Из города я ехать не собираюсь, из политики также не иду, партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое, и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", – написал он.

Как сообщило Общественное, вопрос об отставке Буряка рассмотрят на внеочередной сессии горсовета сегодня же.