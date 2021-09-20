В Запорожской области полиция разоблачила продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19

"Представители местного туристического агентства изготавливали справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 для пересечения государственной границы. С начала года они сфальсифицировали более 100 справок. Стоимость одной такой справки составляла 500 грн. Медицинская документация казалась на бланках с поддельной печатью одной из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты рекламировали "услугу" в интернете, их клиентами были преимущественно туристы, планировавшие поездку за границу. Полиция провела обыски в офисе турристического агентства.

"По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружено отправление скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства. Также обыск провели в Государственном учреждении Минздрава. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Фигурантам планируют сообщить о подозрении.

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Видео: Національна поліція України / YouTube



