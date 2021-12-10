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Госпогранслужба Украины приобрела 60 беспилотников стоимостью около 50 млн грн

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Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора и днем, и ночью
Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора и днем, и ночью
Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба Украины приобрела 60 дронов стоимостью около 50 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ 10 декабря.

Комплексы куплены пограничной службой Украины по государственному оборонному заказу на 2021 год. Пограничники получили восемь комплексов, в состав которых входят 24 беспилотника с современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 комплексов (36 дронов) ГПСУ получит до конца года.

"Данные комплексы предназначены для проведения воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото- и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", – пояснил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления ГПСУ Андрей Коваленко.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Комплексы включают пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, тепловизионные камеры и лазерные дальномеры.

"Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому ччто комплектуются и оптическими, и тепловизионными камерами", – подчеркнули пограничники.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Теги: Украина, авиация, граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, беспилотники, нарушители, видеофиксация
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