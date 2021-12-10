Госпогранслужба Украины приобрела 60 беспилотников стоимостью около 50 млн грн

Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора и днем, и ночью Фото: dpsu.gov.ua

Комплексы куплены пограничной службой Украины по государственному оборонному заказу на 2021 год. Пограничники получили восемь комплексов, в состав которых входят 24 беспилотника с современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 комплексов (36 дронов) ГПСУ получит до конца года.

"Данные комплексы предназначены для проведения воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото- и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", – пояснил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления ГПСУ Андрей Коваленко.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Комплексы включают пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, тепловизионные камеры и лазерные дальномеры.

"Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому ччто комплектуются и оптическими, и тепловизионными камерами", – подчеркнули пограничники.

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