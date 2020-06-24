Госсекретарь Минкульта Украины подал в отставку

Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Украины Артем Биденко подал заявление об отставке.

Об этом чиновник сообщил в Facebook 24 июня.

"Вчера попросил министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об увольнении. Причина проста – после шести лет работы нужно оглянуться, отдохнуть, наконец дать возможность новым людям делать важные реформы. Я сам планирую и дальше заниматься тем, что делал до недавнего времени: популяризацией Украины (#UkraineNOW), социальными проектами. И наконец я снова смогу публично выступать", – отметил Биденко.

Биденко был назначен замминистра информационной политики в 2015 году. В 2017-м стал госсекретарем ведомства. В 2019-м был переназначен госсекретарем Министерства культуры, молодежи и спорта, а в марте 2020 года – госсекретарем Министерства культуры и информационной политики.