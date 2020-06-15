Грановский не собирается баллотироваться по 208-му округу – экс-нардеп Линько

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Грановский назвал слухи об участии в довыборах по 208-му одномандатному округу маразмом, утверждает экс-нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько.

Грановский (на фото) не собирается баллотироваться на довыборах в 208-м округе, заявил Линько Фото: Александр Грановский / Facebook

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский не намерен участвовать в довыборах в Верховную Раду по одномандатному округу №208 (Черниговская область), запланированных на октябрь 2020 года. Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько, ссылаясь на слова Грановского.

"Общался с Грановским. Он назвал маразмом слухи из лживых Telegram-каналов о том, что он собирается идти на 208-й округ. Александр не против, чтобы я опубликовал информацию, что он точно не будет там баллотироваться", – написал Линько.

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

О намерении баллотироваться по этому округу заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко (он побеждал в 208-м округе на выборах в Раду в 2012 году). Его кандидатуру поддержит лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Александр Грановский в 2014 году был избран в Раду по списку Блока Петра Порошенко. На досрочных парламентских выборах 2019 года баллотировался в округе №169 (Харьков), уступив первое место кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому.

О том, что Грановский якобы собирается участвовать в довыборах в 208-м округе, 15 июня писал анонимный Telegram-канал "Резидент".