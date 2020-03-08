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Гроб с надписью "Феминизм". В Киеве прошли альтернативные акции к 8 Марта

Шествие против абортов и акция противников феминизма состоялись в столице Украины незадолго до марша за права женщин.

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Женщины в траурной одежде принесли на акцию цветы и гроб
Женщины в траурной одежде принесли на акцию цветы и гроб
Фото: bykvu.com

В Киеве 8 марта прошел "Марш против абортов", а также акция противников феминизма, сообщило издание "Буквы".

Шествие стартовало на Софийской площади, участники прошли до здания Киевской горадминистрации на Крещатике.

Организатором акции выступило консервативное молодежное движение "Традиция и порядок". На марш за традиционные ценности пришел народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш, который является инициатором и сопредседателем депутатского объединения "Ценности, достоинство, семья".

В это же время женщины в черных одеждах с цветами и похоронным венком пронесли по Киеву гроб с надписью "Феминизм". Они зарегистрировались на акцию как феминистки, хотя на самом деле являются противницами феминизма из движения "Срібло троянди", пишет издание.

Акции предшествовали маршу за права женщин, который прошел от Михайловской до Почтовой площади.

Теги: Киев, марш, Крещатик, феминизм, 8 марта, Святослав Юраш
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