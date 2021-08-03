Гудков: Если и ожидать неадекватного поведения РФ против Украины, то ближе к выборам 2024 года

"Я считаю, что в августе риски значительно ниже. В России период отпусков – это раз. Во-вторых, наше политическое руководство готовится к тому, что у нас ошибочно называют выборами, я это называю процедурой странного голосования. Так что российским властям сейчас не до этого", – сказал он.

Политик уверен, что граждане России не поддержат никакую агрессию России по отношению к Украине. По его словам, об этом свидетельствуют соцопросы, проведенные летом, согласно которым главный страх россиян – это риск войны.

"Я ничего не жду от августа плохого в этом смысле. Если и ожидать какого-то неадекватного поведения российских властей – то это ближе к выборам 2024 года, хотя я уверен, что никакая военно-политическая авантюра не даст [президенту России Владимиру] Путину политических дивидендов", – сказал он.