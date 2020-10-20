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Гусовский: Без доверия к власти ни одна программа для помощи переселенцам не принесет результатов

Кандидат в мэры Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский заявил, что вопрос переселенцев нужно решать системно, так как он является частью глобальных проблем, которые давно существуют в Украине.

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Сергей Гусовский: Государство оказалось не готовым к ситуации с переселенцами
Сергей Гусовский: Государство оказалось не готовым к ситуации с переселенцами
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Украина оказалась не готова к решению проблем вынужденных переселенцев из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявил 19 октября на встрече с переселенцами кандидат в мэры Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский, сообщает пресс-служба политической силы.

Инициаторами встречи были киевской ячейки "За майбутнє" с переселенцами были кандидаты в депутаты Киевского городского совета Евгений Васили и Павел Тополов, которые переехали из Донецка в Киев в 2014 году.

"Государство оказалось не готовым к ситуации с переселенцами. Так получилось, что все эти годы оно не было инструментом защиты людей, поэтому и возникло сочетание недоверия и хаоса. При отсутствии доверия к власти никакие программы не принесут результата – будут только вопросы, как эти программы внедряются, и очередные истории о коррупции", – сказал Гусовский.

Он добавил, что вопрос переселенцев нужно решать системно, так как он является частью глобальных проблем, которые давно существуют в Украине. Политик убежден, что для этого нужна "сильная центристская позиция, которая объединит граждан".

"От политической силы "За майбутнє" баллотируются 27 тысяч кандидатов по всей стране. Поэтому у меня есть надежда, что формируется сила, которая не будет делить страну на части. Ключевая позиция "За майбутнє" – экономический прагматизм. Наша задача – включить голову и понять, как настроить процессы в Киеве и в стране, чтобы наладить экономику. Если с экономикой все будет в порядке, страна не будет чьей-то губернией или вассалом, а у людей будут перспективы и рабочие места независимо от города, из которого они приехали", – считает он.

Васили рассказал, что в зоне боевых действий – много людей с проукраинской позицией, но власть не пытается им помочь.

"Люди часто не могут выехать оттуда из-за отсутствия работы и жилья. Власть не пытается коммуницировать с людьми, которые вынужденно там остались. Нужно разрабатывать программы, которые позволят это решить хотя бы на уровне Киева", – заявил он.

Тополов добавил, что многие вернулись в Донецк, хотя хотели бы остаться на подконтрольной Украине территории.

"К сожалению, есть много людей, которые вынужденно вернулись назад в Донецк просто потому, что не смогли здесь найти себя и не нашли помощи от государства", – отметил политик.

Роман Мельников переехал в Киев из Донецка в 24 года, рассказал, что возвращается в Донецк каждый пятый переселенец.

"Чем ты старше, тем сложнее адаптироваться к новым реалиям, сложнее найти себя, найти работу, забыть то, что ты успел накопить – квартиры, машины, бизнес. У меня этого всего не было, мне нечего было терять. Люди, у которых ничего не выходило за несколько месяцев, возвращались. Около 20% переселенцев вернулись назад в Донецк", – объяснил он.

В партии "За майбутнє" заявили, что разработают основу для городских программ помощи внутренне перемещенным лицам в Киеве.

По состоянию на 19 октября 2020 года в Украине на учете как внутренне перемещенные лица находятся, по данным Министерства социальной политики, 1 458 722 человек.

В 2019 году решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету более чем в 1 млн грн, информировали в Мисоцполитики. "За счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц", – отметили в ведомстве.

Теги: Киев, Донецк, переселенцы, местные выборы, Сергей Гусовский, За майбутнє
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