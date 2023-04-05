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Харьковская ОВА работает в штатном режиме, никаких подозрений должностным лицам во время обысков НАБУ не вручали – Синегубов

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В случае выявления каких-либо нарушений законодательства будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения, заверил глава Харьковской ОВА Синегубов
В случае выявления каких-либо нарушений законодательства будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения, заверил глава Харьковской ОВА Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В ходе обысков НАБУ в Харьковской областной военной администрации 5 апреля никаких подозрений должностным лицам ОВА вручено не было.

Об этом в Telegram в 18.02 проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации, руководстве аппарата Харьковской ОВА и у одного из заместителей начальника ОВА, – написал Синегубов. – Детективам НАБУ со стороны руководства и сотрудников ХОВА оказано максимальное содействие. В ОВА всегда открыты к сотрудничеству с НАБУ и оказывают необходимую помощь для всестороннего объективного расследования".

Синегубов добавил, что у него нет возможности сообщать подробности производства, но "сотрудники НАБУ получают всю помощь".

"По состоянию на сейчас никаких подозрений должностным лицам Харьковской ОВА вручено не было. Областная военная администрация продолжает работать в штатном режиме. В случае выявления каких-либо нарушений законодательства будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры", – заверил руководитель областной военной администрации.

Проведение сотрудниками НАБУ обыска в своем кабинете подтвердила заместитель главы Харьковской ОВА Вита Ковальская, ее официальный комментарий приводит пресс-центр областной военной администрации в Facebook.  

"Сегодня сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили следственные действия в ОВА, в том числе на моем рабочем месте. Максимально содействуем работе детективов НАБУ и предоставляем всю необходимую информацию и всестороннюю поддержку расследования. Мы не первый месяц сотрудничаем с НАБУ и другими антикоррупционными органами и помогаем в их работе, – отметила Ковальская. – Более подробную информацию сообщить не могу, потому что продолжаются следственные действия. Убеждена, что в ближайшее время будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего".

Замглавы Харьковской ОВА попросила "воздержаться от манипуляций" и "доверять только официальной информации".

https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration/posts/pfbid0qLzMebUasyVUQAGRRbWF6THxYLvrDRarbmRHyt3RNNVUZuW3jK2dhQjC6RsHLRuol

Контекст:

НАБУ пришло с обысками в Харьковскую ОВА 5 апреля, сообщили в администрации. По данным СМИ, уголовное производство открыто по факту вероятного хищения гуманитарной помощи (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что по данным источников издания, "масштабные обыски" прошли, в частности, в кабинетах Синегубова, его заместителя Ковальской, а также у директора департамента АПК Андрея Дорожко. "Дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022 году", – написал журналист.

Теги: Украина, гуманитарная помощь, Харьковская ОГА, расследование, законодательство, детективы, НАБУ, подозрение, уголовное производство, обыски, сотрудничество, Олег Синегубов, хищение, нарушение
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