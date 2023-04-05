Харьковская ОВА работает в штатном режиме, никаких подозрений должностным лицам во время обысков НАБУ не вручали – Синегубов

Об этом в Telegram в 18.02 проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации, руководстве аппарата Харьковской ОВА и у одного из заместителей начальника ОВА, – написал Синегубов. – Детективам НАБУ со стороны руководства и сотрудников ХОВА оказано максимальное содействие. В ОВА всегда открыты к сотрудничеству с НАБУ и оказывают необходимую помощь для всестороннего объективного расследования".

Синегубов добавил, что у него нет возможности сообщать подробности производства, но "сотрудники НАБУ получают всю помощь".

"По состоянию на сейчас никаких подозрений должностным лицам Харьковской ОВА вручено не было. Областная военная администрация продолжает работать в штатном режиме. В случае выявления каких-либо нарушений законодательства будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры", – заверил руководитель областной военной администрации.

Проведение сотрудниками НАБУ обыска в своем кабинете подтвердила заместитель главы Харьковской ОВА Вита Ковальская, ее официальный комментарий приводит пресс-центр областной военной администрации в Facebook.

"Сегодня сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили следственные действия в ОВА, в том числе на моем рабочем месте. Максимально содействуем работе детективов НАБУ и предоставляем всю необходимую информацию и всестороннюю поддержку расследования. Мы не первый месяц сотрудничаем с НАБУ и другими антикоррупционными органами и помогаем в их работе, – отметила Ковальская. – Более подробную информацию сообщить не могу, потому что продолжаются следственные действия. Убеждена, что в ближайшее время будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего".

Замглавы Харьковской ОВА попросила "воздержаться от манипуляций" и "доверять только официальной информации".