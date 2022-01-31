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"Хочу, чтобы пару пацанов разыграли спектакль". В МВД показали видео возможной подготовки беспорядков в Киеве

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На записи один из двух голосов намеренно искажен
На записи один из двух голосов намеренно искажен
Скриншот: Національна поліція України / YouTube

В МВД продемонстрировали снятое скрытой камерой видео, в котором один из предполагаемых организаторов проплаченных акций протеста обсуждает их детали с вероятным исполнителем "заказа". Запись опубликована на YouTube-канале Нацполиции.

Глава МВД Денис Монастырский и руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявили на брифинге, что в Украине готовились массовые насильственные акции протеста. Первая из них должна была состояться в Киеве 31 января, в ней предполагалось участие до 5 тыс. человек, столкновения с полицией и сценарий "сакральной жертвы", который, как утверждают в полиции, хотели разыграть с ряжеными "медиками" и бутафорской кровью.

Правоохранители задержали по подозрению в покушении на организацию массовых беспорядков двух человек, оба граждане Украины. Следствие выясняет, есть ли у них связи со спецслужбами России, а также ищет других организаторов акции. Как сообщил на брифинге Монастырский, у задержанных есть опыт работы в правоохранительных органах, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Из опубликованного видео следует, что планировались "не одна акция" и "не один месяц протестов". "Однозначно должны быть драки... Я хочу, чтобы пару пацанов, которых мы премируем отдельно, разыграли спектакль. Для этого нужны бутафорская кровь и наши парамедики. И чтобы это обязательно попало на камеру", – описывает на видео идею сценария "заказчик". 

На записи один голос звучит "в оригинале", а другой намеренно искажен.

Как и кем снималось видео, правоохранители говорить отказались, Клименко сказал только, что это было сделано "в соответствии с законом" и ролик можно использовать как доказательство в суде. 

На видео показаны также задержание подозреваемых и вещи, подготовленные к акции, в том числе баннеры с надписями "Високі тарифи замість боротьби з корупцією", "Скажемо "ні!" тарифному геноциду".

видео

Видео: Національна поліція України / YouTube
Теги: МВД, митинг, столкновения, следствие, беспорядки, задержание, Денис Монастырский, акция, Нацполиция, Игорь Клименко, акции протеста
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