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"Хотим мира, как никто другой". Зеленский прокомментировал годовщину завершения Второй мировой войны

Как и 75 лет назад, Украина снова участвует в войне, теперь на Донбассе, отметил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский: Помним каждого героя и каждую жертву
Зеленский: Помним каждого героя и каждую жертву
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 сентября в Twitter, что Украина, как и 75 лет назад, снова переживает войну.

"В этот день закончилась Вторая мировая война. Мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили самую большую цену за нашу свободу. Сегодня, через 75 лет после Второй мировой, у нас снова война, теперь – на Донбассе. И мы хотим мира, как никто другой", – написал глава государства.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: война, Вторая мировая война, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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