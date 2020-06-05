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Хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к жизни в составе Украины? 5 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 мая будут вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
Фото: Шустер LIVE / Facebook

5 июня в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" члены правительства и народные депутаты будут обсуждать вопрос того, хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни в составе Украины и почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе", проголосовав за борьбу с ними. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

  • вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников,;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская;
  • народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин;
  • народный депутат от "Европейской солидарности", председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе;
  • народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович;
  • народный депутат от "Голоса" Александра Устинова;
  • глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко;
  • бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун;
  • экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе;
  • бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький;
  • депутат парламента Грузии Коба Накопия;
  • бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука;
  • ученый, освобожденный из плена боевиков Игорь Козловский.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, Святослав Пискун, Алексей Резников, Сергей Старенький, Ирина Верещук, Дмитрий Кулеба, Давид Сакварелидзе, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Георгий Тука, Андрей Костин, Игорь Козловский, Коба Накопия, Александра Устинова, Игорь Клименко, Свобода слова Савика Шустера
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