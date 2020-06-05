Хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к жизни в составе Украины? 5 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 мая будут вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и другие.

5 июня в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" члены правительства и народные депутаты будут обсуждать вопрос того, хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни в составе Украины и почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе", проголосовав за борьбу с ними. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников,;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко;

народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская;

народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;

народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин;

народный депутат от "Европейской солидарности", председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе;

народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович;

народный депутат от "Голоса" Александра Устинова;

глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко;

бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун;

экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе;

бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький;

депутат парламента Грузии Коба Накопия;

бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука;

ученый, освобожденный из плена боевиков Игорь Козловский.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.