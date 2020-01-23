Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Индийский инвестор Лакшми Миттал заявил, что впечатлен работой Гончарука на посту премьера

Коррупции в Украине на высшем уровне теперь нет, заявил индийский бизнесмен, совладелец компании ArcelorMittal Лакшми Миттал, оценивая на "Украинском завтраке" в Давосе работу Кабмина под руководством Алексея Гончарука.

Лакшми Миттал: Правительство может относиться к нам, как к партнерам, а не просто как к инвестору
Лакшми Миттал: Правительство может относиться к нам, как к партнерам, а не просто как к инвестору
Фото: EPA

Индийский бизнесмен и один из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, совладелец компании ArcelorMittal Лакшми Миттал заявил, что "потрясен" результатами работы премьер-министра Алексея Гончарука и его команды за последние шесть месяцев и подтвердил отсутствие коррупции в высших ветвях власти в Украине. Об этом он рассказал во время "Украинского завтрака 2020" на экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вел в YouTube канал in time Ukraine.

"Мы действительно крупнейший иностранный инвестор в Украине с 2004 года. Я видел несколько правительств, которые приходили и уходили, и могу сказать, что за такой короткий период правления нового правительства я очень впечатлен тем, что вы делаете, господин премьер-министр", – заявил инвестор.

Он добавил, украинское правительство может рассчитывать на иностранных инвесторов, как на своих партнеров, потому что именно так можно защитить инвестиции.

"Я абсолютно согласен с тем, что коррупции на высшем уровне теперь нет в этой стране. У нас есть коррупция, но она на низком уровне. И конечно, что надо бороться с коррупцией везде. Но правительство может относиться к нам, как к партнерам, а не просто как к инвестору. Потому что без партнерства инвестиции не выживут", – подытожил Лакшми Миттал.

Верховная Рада назначила новое правительство 29 августа 2019 года, его возглавил Алексей Гончарук. Средний возраст членов Кабмина – 40 лет, это самое молодое правительство в истории Украины.

Теги: Кабинет Министров, коррупция, инвестиции, Давос, Лакшми Миттал, премьер-министр, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Иващенко в нацотборе на "Евровидение 2020" споет песню Get Up. Видео
  Иващенко в нацотборе на "Евровидение 2020" споет песню Get Up. Видео
Собчак поделилась пляжными снимками сына
Собчак поделилась пляжными снимками сына
Назван главный герой приквела "Голодных игр"
Назван главный герой приквела "Голодных игр"
  Fo Sho исполнит в нацотборе трек Blck Sqr. Аудио
  Fo Sho исполнит в нацотборе трек Blck Sqr. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS