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Интервью Бацман с Венедиктовым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН Алеси Бацман с российским журналистом, главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале журналистки.

Интервью с Венедиктовым продолжалось почти полтора часа
Интервью с Венедиктовым продолжалось почти полтора часа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН Алеси Бацман выйдет интервью с российским журналистом, главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. 

Как сообщила "ГОРДОН" журналистка, интервью записали по Skype, оно продолжалось почти полтора часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман"

Во время интервью Венедиктов говорил о выборах президента США и о том, как на отношения Вашингтона и Москвы повлияет приход к власти Джо Байдена, о влиянии соцсетей на политику во всем мире, о Минских соглашениях, путях урегулирования конфликта на Донбассе и возможном изменении нормандского формата, о здоровье президента РФ Владимира Путина и его предполагаемой внебрачной дочери, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его будущем, о российской пропаганде, а также о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте Беларуси Александре Лукашенко. 

"[Возит ли Путин в поездки личный туалет?] Всегда. Давно. А вы спросите, как президент [США Дональд] Трамп ездит? Все так же. Это такой протокол. Ныне почивший президент Франции [Валери] Жискар д'Эстен в своих мемуарах писал, как у [бывшего советского лидера Леонида] Брежнева в туалете брали анализы, если мне не изменяет память, в 1974-м и 1980 году. Я знаю, что все, к чему президент касается (это было еще до эпидемии), подвергалось очень серьезной проверки спецслужб. И американский президент, и белорусский", – сказал Венедиктов. 

Венедиктов родился в 1955 году в Москве. После окончания школы поступил на вечернее отделение исторического факультета Московского педагогического института, одновременно с учебой работал почтальоном. После окончания института в 1978 году в течение 20 лет преподавал историю в московской общеобразовательной школе.

В 1990 году начал сотрудничать с радиостанцией "Эхо Москвы". Вначале работал на должности обозревателя прессы и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу. В 1998 году был избран на пост главного редактора радиостанции. Холдинг "Газпром-Медиа" владеет 66% акций ЗАО "Эхо Москвы", остальное – у миноритариев, в том числе у Венедиктова (по некоторым данным, у него 18% акций). 

Состоит в отдаленном родстве с российским музыкантом Андреем Макаревичем, они называют себя троюродными братьями.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, Александр Лукашенко, Джо Байден, пропаганда, российская пропаганда, Алексей Венедиктов, Минские соглашения, Алеся Бацман, нормандский формат, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, соцсети, выборы в США, война в Украине, война на Донбассе
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