Интервью Бацман с Виктором Ляшко. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Интервью записывали 25 июня по Skype. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Ляшко говорил о причинах увеличения числа инфицированных коронавирусом в Украине, условиях, при которых карантин могут усилить, о лечении COVID-19 и том, когда может появиться вакцина, о кофе с главой государства Владимиром Зеленским, своих президентских амбициях, а также о том, будет ли баллотироваться в мэры Киева и почему дважды писал заявление на увольнение, когда Министерство здравоохранения возглавлял Илья Емец.

"Я никогда не держусь за должности. Если я нахожусь на должности, то руководитель должен или уважать мои профессиональные качества, или, если они его не устраивают, прямо сказать, что я должен написать заявление [об увольнении]. Я не буду выслушивать ревность по поводу большей популярности, по поводу того, что президент вызвал меня, а не министра. Это не мое. Если я работаю, то работаю ради результата. Я писал заявления, потому что были определенные основания", – прокомментировал Ляшко конфликт с Емцем.

Ляшко родился в 1980 году в Ровенской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца, а в 2015 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

В 2003–2010 годах Ляшко работал в санитарно-эпидемиологической службе Киевской области. После этого три года – в Министерстве здравоохранения, был директором департамента Госсанэпидслужбы. В 2013–2018 годах возглавлял Киевский областной лабораторный центр. Затем четыре года руководил общественной организацией "Инфекционный контроль в Украине". С 2018-го по 2019 год занимал должность первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья.

В декабре 2019 года Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения, в марте 2020 года он стал главным санитарным врачом.