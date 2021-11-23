ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Интервью Гордона с Грозевым. Где и когда смотреть

Полуторачасовое интервью с Грозевым записали по Skype
Полуторачасовое интервью с Грозевым записали по Skype
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с болгарским журналистом, медиаменеджером, главным расследователем международной исследовательской организации Bellingcat, автором расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер" Христо Грозевым.

Полуторачасовое интервью записали по Skype. Его трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Грозев говорил об украинской спецоперации по задержанию вагнеровцев, о том, кто виновен в ее провале и какова роль президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака в этом, о том, когда впервые увидел президента РФ Владимира Путина и каким образом он покинет власть, о катастрофе малайзийского самолета в небе над Донбассом и почему Владимир Цемах был важным свидетелем по этому делу, о том, когда Украина вернет оккупированные территории, Донбасс и Крым, сотрудничает ли Bellingcat с иностранными разведками, об отравлении Алексея Навального и других российских оппозиционеров, а также об интервью Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным, съемках фильма, который точно получит "Оскар", и своей безопасности. 

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии. 

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине. 

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. 

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Игорь Гиркин, Владимир Зеленский, война в Украине, Вагнер, Bellingcat, война на Донбассе, Владимир Цемах, Андрей Ермак, Христо Грозев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Уже в России", "Следующее гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Уже в России", "Следующее – гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом
"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом
"Ляшко-малой – красавчик". Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года
"Ляшко-малой – красавчик". Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года
"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню
"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню
"Настоящая порнозвезда". Настя Каменских показала фигуру в облегающем кожаном платье
"Настоящая порнозвезда". Настя Каменских показала фигуру в облегающем кожаном платье
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (460571)
2
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (278633)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (248105)
4
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (98954)
5
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (92163)
6
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (90581)
7
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (68846)
8
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (43311)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS