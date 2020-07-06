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Интервью Гордона с мэром Мариуполя Бойченко. Где и когда смотреть

Интервью журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Гордон записал интервью с Бойченко в конце июня
Гордон записал интервью с Бойченко в конце июня
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с мэром Мариуполя Донецкой области Вадимом Бойченко, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон. 

Программу записали 27 июня. Трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Бойченко говорил о боевых действиях в Мариуполе в 2014 году и о том, почему город не захватили боевики "ДНР", об экологии, борьбе с коронавирусом, партии мэров, о руководстве государства и бизнесмене Ринате Ахметове, о своем сыне – офицере Вооруженных сил Украины и о страхах. 

"Я боюсь высоты, но прыгаю с парашютом. Моя любимая жена сказала: "Ты человек, который не должен бояться ничего. Мужчина и боишься высоты"? Вот такой родился спор – а завтра уже был прыжок с парашютом. Это было мегакруто. Такой адреналин, такой драйв! И заставил прыгнуть свою команду. Прыгнули все до единого. Теперь у нас есть группа в WhatsApp, которая называется "ВДВ", – рассказал Бойченко.

Бойченко родился в 1977 году в Мариуполе. В 2001 году окончил Приазовский государственный технический университет, а в 2015-м – Донецкий национальный университет, также учился во французской бизнес-школе INSEAD.

Трудовую деятельность начал на комбинате "Азовсталь" в 1995 году машинистом. На предприятии проработал до 2010 года, ушел с должности начальника отдела транспортных цехов. В 2010–2013 годах работал в ООО "Метинвест Холдинг" на разных постах, в том числе начальником управления дирекции по персоналу. В 2012–2015 годах был топ-менеджером Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (заместителем генерального директора по развитию и директором по персоналу и социальным вопросам). 

В 2015 году Бойченко был избран мэром Мариуполя

На парламентских выборах в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" (№5 в списке), но политсила не преодолела проходной барьер. 

Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Мариуполь, Вадим Бойченко
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