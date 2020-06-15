Интервью Гордона с Петрулевичем и Животовым. Где и когда смотреть

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с экс-главой управления Службы безопасности Украины в Луганской области генерал-майором Александром Петрулевичем и его бывшим заместителем Олегом Животовым. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 1 июня. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Петрулевич и Животов говорили о конфликте на Донбассе, захвате Луганского управления СБУ в 2014 году, боях за Иловайск и Дебальцево, убийстве бывшего главаря боевиков "ЛНР" Валерия Болотова, о предательстве в СБУ и армии, а также об интервью Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Крыма Натальей Поклонской.

"Генерал Петрулевич никому не нужен был живым. Он же расскажет всем правду. Он не нужен был ни нам, в Киеве, нашей власти, ни россиянам. Он был захвачен вечером [пророссийскими боевиками]. Он тогда принял волевое решение в своем кабинете [остаться] и сказал: "Отпустите хотя бы [моих замов], у них дети, семьи". После долгих переговоров они нас отпустили, и я сумел вынести ноутбук с прослушкой – и так его спас. Генерал тогда передал жене предсмертную записку", – рассказал Животов.

Петрулевич родился в Донецке. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах работал начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.

Животов родился в Харькове. Окончил Харьковское высшее военное авиационно-инженерное училище и Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. 10 лет проработал в военной прокуратуре, затем – в Главном следственном управлении СБУ. В марте – апреле был первым заместителем начальника управления СБУ в Луганской области.