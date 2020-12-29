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Интервью Гордона с Русланом Щербанем. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с украинским бизнесменом, сыном убитого в 1996 году политика и бизнесмена Евгения Щербаня Русланом Щербанем начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Интервью Гордона со Щербанем продолжалось два часа
Интервью Гордона со Щербанем продолжалось два часа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинским бизнесменом, сыном убитого в 1996 году политика и бизнесмена Евгения Щербаня Русланом Щербанем. 

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", интервью продолжалось два часа. Трансляция программы начнется в 18.00. 

Во время интервью Щербань рассказал о гибели отца и конфликте со старшим братом Евгением, о встречах с убийцей отца и о том, простил ли его, об отношениях с российским певцом Иосифом Кобзоном, о сути конфликта между отцом и бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, о наследстве, оставшемся после отца, о бизнесменах Ринате Ахметове и Сергее Таруте и претензиях к ним, а также о Донбассе, семье и страхе.

"Я в качестве потерпевшей стороны имел право подозревать любого человека. Я должен был проверить. И я знаю на сегодняшний день, что Павел Лазаренко был реально заказчиком убийства [отца], а [экс-премьер, народный депутат от "Батьківщини"] Юлия Тимошенко никакого отношения к убийству не имела. [В чем суть конфликта Лазаренко и отца?Насколько понимаю, делили рынок газа. И плюс к этому Павел Иванович Лазаренко был должен деньги. И должен до сих пор. У меня есть векселя его "Геобанка" на $50 млн, которые были выписаны моему отцу в качестве обеспечения долга. Я присутствовал при разговоре, когда они конфликтовали по этому поводу", – рассказал бизнесмен.  

Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина. 

Щербань несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка "Капитал" (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах). 

Щербань женат, у него есть две дочери. 

Теги: Юлия Тимошенко, Донецк, Ринат Ахметов, убийство, бизнес, Иосиф Кобзон, Сергей Тарута, Павел Лазаренко, Евгений Щербань, Руслан Щербань
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