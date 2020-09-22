Интервью Гордона с Соловьем. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским политическим аналитиком, доктором исторических наук, профессором Валерием Соловьем выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским политическим аналитиком, доктором исторических наук, профессором Валерием Соловьем. Об этом основатель издания Дмитрий Гордон сообщил "ГОРДОН".

Программу записали по Skype. Ее трансляция начнется в 18.00.

"Сегодня вечером – очередная бомба. На YouTube-канале "В гостях у Гордона" – интервью с преемником [президента РФ Владимира] Путина", – так анонсировал Гордон программу в Instagram.

Во время интервью Соловей говорил о войне между Россией и Украиной, аннексии Крыма, ситуации в России и Беларуси, отношениях Путина с лидерами других стран, отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, задержании наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси и будущем преемнике Путина.

"Во время разговора с [президентом Беларуси Александром] Лукашенко, который был на повышенных тонах (это было буквально за несколько дней до выборов), Путин требовал немедленно вернуть вагнеровцев в Россию, в противном случае... А дальше шли угрозы, которые носят нецензурный характер. [Он угрожал] показать белорусскому президенту его подлинное место. На что белорусский президент отреагировал следующим образом: "Ой, что-то у меня давление поднялось. Я должен разговор прекратить", после чего просил двое суток его с Владимиром Владимировичем не связывать", – рассказал Соловей.

Соловей родился в 1960 году в Украине – в городе Счастье Луганской области. После школы переехал в Москву, где окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук СССР (сейчас – Институт российской истории РАН). В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005-м – докторскую.

В разные годы работал в Российской академии наук, "Горбачев-Фонде", был колумнистом в газетах и ведущим на телевидении.

11 лет проработал в Московском государственном институте международных отношений, где возглавлял кафедру связей с общественностью. В 2019 году покинул вуз "по политическим причинам". "В частности, меня обвиняли в том, что я веду подрывную деятельность, занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность", – сказал Соловей "Русской службе BBC" после увольнения.

В сентябре 2020 года он объявил о начале политической карьеры.

Соловей – автор и соавтор семи книг и более 70 научных статей по российской истории и политике. Последняя книга – "Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху" – вышла в 2016 году. Политолог часто появляется в качестве комментатора в независимых российских СМИ.

Некоторые аналитики обвиняют Соловья в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он эти подозрения отвергает.

В Украине Соловей внесен в базу сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией" и "отрицание российской агрессии".